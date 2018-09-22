بعید است اوپک برای افزایش تولید تصمیم بگیرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، برخی منابع اعلام کردند بعید است کشورهای عضو و غیرعضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) در نشست روز یکشنبه (یکم مهرماه) کمیته مشترک وزارتی نظارت بر توافق اوپک و غیراوپک در الجزایر، درباره افزایش تولید به توافقی دست یابند.

این منابع اعلام کردند که عربستان نگران است که افزایش قیمت نفت به دلیل تحریم‌های آمریکا علیه ایران انتقادهایی جدید را از سوی دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، به همراه داشته باشد، اما از سوی دیگر مسئولان سعودی درباره نداشتن ظرفیت مازاد عرضه نفت برای جبران کمبودها نگران هستند.

یک منبع اوپکی گفت: این موضوع پیچیده است؛ عربستان باید عرضه و تقاضای نفت را متوازن و قیمت آن را نیز متعادل کند تا پیش از انتخابات آمریکا، افزایش نیابد.

وی همچنین اعلام کرد: این مسئله همچنین سیاسی است، زیرا عربستانی‌ها نمی‌خواهند بیش از حدی تولید کنند تا سبب شود ایران به اوپک شکایت کند که عربستان از سهمیه خود تخطی کرده و سهمش را در بازار تصاحب کرده است؛ سعودی‌ها همچنین نمی‌خواهند قیمت نفت بیش از حد کاهش یابد.

ترامپ هفته گذشته در انتقاد از متحدان خود در اوپک گفت: «ما از کشورهای خاورمیانه دفاع می‌کنیم. آنها بدون ما چندان ایمن نخواهند بود، اما آنها از قیمت‌های بالاتر نفت حمایت می‌کنند؛ ما به یاد خواهیم داشت. انحصار اوپک باید قیمت‌ها را همین حالا پایین بیاورد.»

منابع اوپکی اعلام کردند که هیچ برنامه فوری برای هیچ اقدام رسمی همچون نشست اضطراری اوپک وجود ندارد.

به گفته این منابع، نشست این هفته درباره چگونگی تقسیم افزایش تولید اوپک و بررسی نیازهای بازار در پی کاهش تولید نفت برخی از اعضای اوپک است.

۲ منبع اعلام کردند که در نشست این هفته، به احتمال زیاد پیشنهادهایی درباره تقسیم افزایش تولید ارائه شود.

یک منبع گفت: هیچ پیشنهادی برای نشست فوق‌العاده اوپک در الجزایر مطرح نیست.

یک منبع دیگر اعلام کرد: برای تصمیم‌گیری، همه وزیران باید حضور داشته باشند. همه وزیران حضور ندارند، اما بیشتر هیئت‌های نمایندگی حضور خواهند داشت.

از سوی دیگر، برخی منابع در اوپک و صنعت نفت اعلام کردند مسئولان عربستان باور دارند تقاضای کافی نفت در جهان وجود ندارد که افزایش تولید این کشور فراتر از افزایش کنونی را توجیه کند.

با این همه، این مسئله درباره توانایی عربستان برای افزایش سریع تولید تردیدهایی ایجاد کرده است.