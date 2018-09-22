جشنواره سن سباستین از دیشب فرش قرمزش را پهن کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ال پایس، جشنواره سن سباستین(SSIFF) که به عنوان تنها رویداد سینمایی درجه یک اسپانیا شناخته شده دیشب ۲۱ سپتامبر در شهر ساحلی سن سباستین در شمال منطقه باسک کارش را شروع کرد.

«یک عشق غیرمنتظره» اولین تجربه کارگردانی خوان وِرا تهیه‌کننده و فیلمنامه‌نویس آرژانتینی آغازگر شصت و ششمین دوره جشنواره فیلم سن‌سباستین شد.

این فیلم که از فیلم‌های بخش رقابتی این جشنواره برای صدف طلایی است، با بازی ریکاردو دارن ساخته شده و عوامل سازنده فیلم دیشب روی فرش قرمز مراسم حضور یافتند.

این داستان عاشقانه آرژانتینی تا به حال توانسته در چند منطقه مختلف قراردادهای توزیع فیلم منعقد کند و گفته می‌شود برای پخش در ایالات متحده، چین، ایتالیا و آلمان هم در حال مذاکره است.

امسال این فستیوال حال و هوایی بسیار جوان‌تر داشت و تلاش می‌کرد در راستای هدف از پیش اعلام شده خود برای تبدیل شدن به توقفگاهی برای چهره‌های جوان و تازه، حرکت کند.

در این راستا بورخا کوبگا و دیگو سن‌خوزه دو نفر از برترین نویسندگان کمدی اسپانیا امسال برای این فستیوال یک سخنرانی افتتاحیه بسیار مفرح و شوخ‌طبعانه نوشته بودند و آغاز خوبی را برای آن رقم زدند.

اما پل توماس اندرسون که تا به حال سه بار جایزه فیپرشی بهترین فیلم را دریافت کرده، برای دریافت جایزه ارشد منتقدان فیلم فدراسیون بین‌المللی برای فیلم «نخ خیال» در فستیوال حضور نداشت. خوزه لوییز هرویاس از کمپانی یونیورسال پیکچرز به نیابت از او این جایزه را دریافت کرد.

طبق سنت‌های دیرینه بزرگترین فستیوال فیلم اسپانیا، این فستیوال به زبان‌های انگلیسی، اسپانیایی و زبان محلی باسک برگزار می‌شود. محل برگزاری اصلی این جشنواره سالن آینده‌نگر کورسال است و همزمان با افتتاح جشنواره، این برنامه به طور مستقیم از کانال شماره دو تلویزیون اسپانیا روی آنتن رفت.

این جشنواره هر سال ۲۰۰ تا ۲۵۰ فیلم را در بخش‌های مختلف به نمایش درمی‌آورد که بخش رقابتی، بخش کارگردان‌های جدید، بخش Zabaltegi-Tabakalera و بخش مروارید از جمله آنهاست.

کلر دنی با فیلم «زندگی رفیع»، کیم جی-وون با فیلم «ایلانگ: دسته گرگ»، نائومی کاواسه با فیلم «تصور»، والریا سارمینتو با «کتاب سیاه»، کیم جی-وون با فیلم «ایلانگ: دسته گرگ»، مارکوس شلاینسر با «آنجلو»، سیمون ژاکومه با «بی گناه»، بنجامین نیشتات با«روخو»، ایثیار بولائین با فیلم «یولی»، ایساکی لاکوستا با فیلم «بین دو آب»، کارلوس ورموت با فیلم «چه کسی برای تو آواز می‌خواند» و رودریگو ساراگوین با فیلم «قلمرو» از جمله حاضران در بخش رقابتی هستند.

این جشنواره که فعالیت خود را از سال ۱۹۵۳ آغاز کرده جایزه اصلی خود را با نام صدف طلایی به بهترین فیلم اهدا می‌کند.

در عین حال امسال هیروکازو کورئیدا کارگردان نویسنده ژاپنی سازنده «دله‌دزدها» برنده نخل طلای کن ۲۰۱۸، جودی دنچ بازیگر بریتانیایی و دنی دویتو بازیگر و کارگردان آمریکایی با دریافت جایزه دونوستیا تجلیل می‌شوند.

بردلی کوپر، رایان گاسلینگ و لیلی رز دپ هم از جمله ستارگانی هستند که طی این هفته در سن سباستین حضور خواهند داشت.

شصت و ششمین دوره جشنواره سن سباستین تا شنبه ۲۹ سپتامبر ۲۰۱۸ (۷ مهر) ادامه دارد.