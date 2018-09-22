به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تکریم و معارفه بخشدار مرکزی سلسله با حضور فرماندار سلسله و مدیر کل دفتر سیاسی استانداری لرستان برگزار شد.

در این مراسم از زحمات کاکولوند بخشدار سابق تقدیر و علی یاس جلویاری به عنوان سرپرست بخشداری مرکزی سلسله معرفی شد. ‌

شریف خسروی فرماندار سلسله در این جلسه گفت: دستور کار بخشدار مرکزی سلسله تهیه اطلس جامع روستایی است که در آن ظرفیت و پتانسیل های روستاها احصا شوند و برای برنامه ریزی ظرف یک ماه به فرمانداری ارائه کنند.

وی با بیان اینکه همه ما متولی کار و امورات مردم هستیم و اگر پروژه ای در سطح بخش وجود داشته باشد باید آن را از طریق مزایده و به صورت رقابتی به افراد واجد شرایط واگذار کرد، تصریح کرد: موفقیت ما در گرو شفافیت و صداقت با مردم است و باید در این مسیر در مقابل افراد ذی نفوذ و متخلفان ایستادگی کرد و منافع مردم را در اولویت قرار داد.

فرماندار سلسله با تاکید بر اینکه با شناختی که از ادارات شهرستان در این مدت سه ماهه به دست آورده ام باید گفت مدیران موفقی در سلسله در حال خدمت به مردم هستند و ضروری است بخشدار مرکزی، با برنامه ریزی، تلاش مضاعف و تعامل با ادارات کارهای بخش را به پیش ببرد، افزود: خدمت به مردم و تکریم ارباب رجوع باید نمود عینی داشته باشد و مردمی که به اداره مراجعه می کنند باید بدانند کارشان با تمام توان پیگیری می شود و وظیفه ماست که به عنوان کارگزاران دولت رضایت مندی را ایجاد کنیم و به تکریم ارباب رجوع به عنوان یک ارزش نگاه کنیم.