به گزارش خبرنگار مهر، آئین تکریم و معارفه بخشدار پیشخور ظهر شنبه با حضور مدیرکل دفتر سیاسی و انتخابات استانداری همدان و جمعی از مسئولان شهرستان فامنین برگزار شد.
در این مراسم، از خدمات محمدمهدی خانی تجلیل و محمد رزاقی به عنوان بخشدار جدید پیشخور معرفی شد.
فرماندار فامنین در این آئین با اشاره به اهمیت جایگاه بخشداری در مدیریت محلی اظهار کرد: امروز در جمعی صمیمی و خدمتگزار، شاهد تکریم یکی از مدیران دلسوز و آغاز مسئولیتی تازه در مسیر خدمت به مردم شریف پیشخور هستیم.
محمد فتحی با قدردانی از تلاشهای خانی، بخشدار پیشین این بخش، گفت: عمر مسئولیتها کوتاه است، اما آنچه ماندگار میماند، خدمت خالصانه و رفتار مردمی است.
وی معیار اصلی موفقیت مدیران را رضایت مردم دانست و افزود: اگر تصمیمات و اقدامات ما بر محور بهبود زندگی مردم شکل گیرد، بیتردید در مسیر صحیح حرکت کردهایم.
فرماندار فامنین با بیان اینکه مسئولیت فرصتی کوتاه اما طلایی برای خدمت است، خطاب به رزاقی گفت: از بخشدار جدید انتظار میرود با روحیهای جهادی، نگاهی کارشناسی و رویکرد مردممحور، مسیر توسعه پیشخور را با جدیت دنبال کند.
فتحی همچنین بر ضرورت تعامل نزدیک با شوراها، دهیاران و نخبگان محلی تأکید کرد و افزود: توجه به مطالبات واقعی مردم، شفافیت در امور، و پیگیری پروژههای نیمهتمام باید در صدر اولویتهای مدیریتی بخشداری باشد.
وی در پایان با اشاره به اهمیت همافزایی و همکاری جمعی گفت: امیدوارم همه ما قدر فرصت خدمت را بدانیم و با اتحاد و همدلی، گامهایی مؤثر برای آرامش، پیشرفت و رضایت مردم عزیز بخش پیشخور برداریم.
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