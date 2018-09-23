  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۱ مهر ۱۳۹۷، ۱۲:۱۴

فراخوان شبکه ۴ برای ارسال آثار رسانه ای مرتبط با اربعین حسینی

فراخوان شبکه ۴ برای ارسال آثار رسانه ای مرتبط با اربعین حسینی

گروه اجتماعی شبکه چهار سیما فراخوان ارسال آثار رسانه ای با محوریت «پیاده روی اربعین» را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه چهار سیما، شبکه چهار سیما به‌ منظور ایجاد فضایی برای تعامل بیشتر با مخاطبان فراخوانی اعلام کرده است که بینندگان باید در آن آثار خود را با محوریت «پیاده روی اربعین» مطابق قوانین و توضیحات مربوط در قالب های مستند، نماهنگ، تیزر و موشن گرافیک تهیه و ارسال کنند.

گروه اجتماعی شبکه چهار در روز اربعین حسینی از میان آثار ارسال‌شده، آثار برتر و منتخب را پخش می کند.

آخرین مهلت برای ارسال آثار ۲۱ مهر ۱۳۹۷ خواهد بود. علاقه‌مندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر از طریق وب سایت شبکه چهار به نشانی tv۴.ir و آثار خود را از طریق ایمیل شبکه چهار سیما sima۴@irib.ir و یا نشانی مقابل ارسال کنند: خیابان ولیعصر(عج)، روبروی مسجد بلال، پلاک ۲۲، طبقه چهار، گروه اجتماعی شبکه چهار سیما، کدپستی ۶۷۳۳- ۱۹۳۹۵.

کد مطلب 4409932
عطیه موذن

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها