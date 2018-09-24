ورود جنگ تجاری آمریکا-چین به فاز جدید/آغاز اجرای تعرفه۲۶۰میلیاردی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، پس از آنکه آمریکا از تصمیم خود برای اعمال تعرفه ۲۰۰ میلیارد دلاری بر شش هزار کالای وارداتی از چین خبر داد پکن نیز اعلام کرد که بر ۶۰ میلیارد دلار از کالاهای وارداتی از ایالات متحده تعرفه های جدید اعمال می کند.

این تعرفه های جدید از امروز دوشنبه اجرایی می شوند و بدین ترتیب جنگ تجاری آمریکا با چین که برخی از آن با عنوان بزرگترین جنگ تجاری تاریخ یاد می کنند وارد مرحله جدیدی می شود.

در همین رابطه مقامات چینی اعلام کرده اند که آمریکا تهدید جدی علیه سیستم تجارت آزاد محسوب می شود.

دونالد ترامپ پس از روی کار آمدن، جنگ موسوم به جنگ تعرفه‌های تجاری را میان چین و آمریکا کلید زد. نبردی که البته نه فقط چین، بلکه میان اروپا-آمریکا و کانادا-آمریکا هم کلید خورد، اما به وسعت جنگ تجاری میان دو ابرقدرت اول و دوم اقتصادی دنیا نیست.

ترامپ در آخرین اظهارات خود خطاب به مقامات چین گفت که اگر قصد پاسخ به اعمال تعرفه‌های آمریکا بر روی کالاهای چینی را داشته باشند، آمریکا گلوله‌های بیشتری برای شلیک به چین دارد. با این حال به نظر می‌رسد چین قصد عقب‌نشینی از جنگ اقتصادی را ندارد؛ دلیلش این است که این کشور در سال‌های اخیر به جرگه مولدان صنعتی و فناوری پیوسته و از قدرت اقتصادی زیادی برخوردار است که می‌تواند جهان را تحت تأثیر قرار دهد.

روزنامه وال‌استریت ژورنال در ارتباط با تشدید جنگ تجاری میان آمریکا و چین در گزارشی نوشت: دولت چین شمشیر را از رو بست و مذاکرات تجاری از پیش تعیین شده این کشور با آمریکا را لغو کرد. چین در نظر داشت دو هیات مذاکره کننده جداگانه را به آمریکا اعزام کند، اما در پی تصمیم ترامپ در زمینه افزایش تعرفه‌ها، سفر هر دوی این هیات‌ها را لغو کرد. این کشور همچنین سفر «لئو هو»، معاون نخست‌وزیر به واشنگتن را لغو کرد.

کاخ سفید در دوران ترامپ امیدوار است تا مقامات چینی را به تغییر سیاست های اقتصادی که به اعتقاد واشنگتن به کسب و کارهای آمریکایی و کارگران آسیب رسانده اند، وادار سازد. به عنوان مثال، پکن شرکت های خارجی را مجبور به انتقال تکنولوژی به شرکای مشترک محلی به عنوان شرط انجام کسب و کار در چین کرده اند. این سیاست به عقیده ترامپ و تیم اقتصادی وی نقض قوانین رعایت مالکیت معنوی محسوب می شود.