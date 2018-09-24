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۲ مهر ۱۳۹۷، ۱۰:۰۷

مدیرکل دبیرخانه هیات مرکزی گزینش کارکنان وزارت علوم منصوب شد

مدیرکل دبیرخانه هیات مرکزی گزینش کارکنان وزارت علوم منصوب شد

معاون اداری، مالی و مدیریت منابع و دبیر هیات مرکزی گزینش کارکنان وزارت علوم در حکمی محمد رضائیان را به عنوان مدیرکل دبیرخانه هیات مرکزی گزینش کارکنان این وزارتخانه منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، در این حکم آمده است: «نظر به تعهد و تجارب جنابعالی به موجب این حکم به عنوان مدیرکل دبیرخانه هیات مرکزی گزینش کارکنان وزارت علوم منصوب می‌شوید.

امید است با استعانت از خداوند متعال و بهره‌گیری از قوانین و مقررات و منویات مقام معظم رهبری، همدلی و همفکری با اعضا و کارکنان هیات مرکزی و هسته‌های گزینش کارکنان، ضمن پیگیری وظایف مصرح در قانون و آیین‌نامه اجرایی گزینش، ارتقا اخلاق اسلامی، نظم در امور، همکاری و همیاری با سایر مسئولان وزارت علوم با تاکید بر اولویت‌های زیر موفق و موید باشید.

- شفاف‌سازی در روند گزینش کارکنان، صیانت از حقوق مردم و داوطلبان استخدام، تعمیم عدالت استخدامی و پاسخگو سازی گزینش کارکنان وزارت علوم

- ایجاد سازوکارهای توانمندسازی همکاران گزینش در حوزه صف و ستاد

- اصلاح و ساماندهی ساختار و فرآیندهای گزینش با بهره‌گیری از فناوری اطلاعات به منظور چابک سازی امور در هسته‌های گزینش کارکنان تابعه

- استقرار نظام نظارت و ارزیابی از عملکرد هسته‌های گزینش کارکنان به منظور بهبود کیفیت امورمحوله.»

کد مطلب 4410825

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