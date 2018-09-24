مدیرکل دبیرخانه هیات مرکزی گزینش کارکنان وزارت علوم منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، در این حکم آمده است: «نظر به تعهد و تجارب جنابعالی به موجب این حکم به عنوان مدیرکل دبیرخانه هیات مرکزی گزینش کارکنان وزارت علوم منصوب میشوید.
امید است با استعانت از خداوند متعال و بهرهگیری از قوانین و مقررات و منویات مقام معظم رهبری، همدلی و همفکری با اعضا و کارکنان هیات مرکزی و هستههای گزینش کارکنان، ضمن پیگیری وظایف مصرح در قانون و آییننامه اجرایی گزینش، ارتقا اخلاق اسلامی، نظم در امور، همکاری و همیاری با سایر مسئولان وزارت علوم با تاکید بر اولویتهای زیر موفق و موید باشید.
- شفافسازی در روند گزینش کارکنان، صیانت از حقوق مردم و داوطلبان استخدام، تعمیم عدالت استخدامی و پاسخگو سازی گزینش کارکنان وزارت علوم
- ایجاد سازوکارهای توانمندسازی همکاران گزینش در حوزه صف و ستاد
- اصلاح و ساماندهی ساختار و فرآیندهای گزینش با بهرهگیری از فناوری اطلاعات به منظور چابک سازی امور در هستههای گزینش کارکنان تابعه
- استقرار نظام نظارت و ارزیابی از عملکرد هستههای گزینش کارکنان به منظور بهبود کیفیت امورمحوله.»
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