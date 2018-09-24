حضور ۱۲ عکاس ایرانی در جشنواره چین

به گزارش خبرگزاری مهر، موسسه فرهنگی هنری تحریر کارگاه خیال در راستای فعالیت­ های فرهنگی به ویژه حوزه عکاسی و شرکت دادن آثار ایرانی در جشنواره‌های معتبر عکاسی، این بار به عنوان نماینده عکاسان ایرانی در جشنواره پینگ یائوی چین شرکت می‌کند.

همچنین آثار ١۲ عکاس ایرانی که از سوی این موسسه برای شانزدهمین جشنواره عکس پینگ یائو ارسال شد، به بخش‌های فرهنگ، هنر، آداب و رسوم، فرم و معماری ایرانی راه یافت.

موسسه فرهنگی هنری تحریرکارگاه خیال پس از شرکت در چهاردهمین دوره این جشنواره برای بار دوم است که در این فستیوال پذیرفته شده است.

راه‌یافتگان در این جشنواره مرضیه خورسند، مهناز شفیعی، یونس کلاهدوز، آیین شاهرودی، حجت ترصدی، محدثه آهنسازان، محمدجواد عادلخوانی، فهیمه اکبری، مونا عبدالله پور عراقی، افسانه مهدوی، علیرضا مسگرخوئی، زهرا سعیدی تهرانی هستند.