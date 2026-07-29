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۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۵۵

بیش از ۶۰ هزار کودک در غزه والدین خود را از دست داده‌اند

بیش از ۶۰ هزار کودک در غزه والدین خود را از دست داده‌اند

به گفته وزارت بهداشت غزه، بیش از ۶۰ هزار کودک در این باریکه از اکتبر ۲۰۲۳ والدین خود را از دست داده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت بهداشت غزه در گزارشی اعلام کرد که از زمان آغاز جنگ نسل‌کشی رژم صهیونیستی در اکتبر ۲۰۲۳، بیش از ۶۰ هزار کودک در نوار غزه حداقل یکی از والدین خود را از دست داده‌اند.

دستکم ۶۰۷۳۷ کودک حداقل یکی از والدین خود را از دست داده‌اند - ۵۲۰۹۵ نفر پدر خود، ۵۹۲۹ نفر مادر خود و ۲۷۱۳ نفر هر دو والدین خود را از دست داده‌اند.

همچنین اعلام شد که ۲۲۷۶ خانواده شامل ۸۸۵۸ نفر کاملاً از ثبت احوال حذف شده‌اند.

این وزارتخانه اعلام کرد که از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون بیش از ۷۳۰۰۰ فلسطینی شهید شده‌اند. با وجود آتش‌بس اکتبر، رژیم صهیونیستی همچنان به حملات مرگبار خود در سراسر غزه ادامه می‌دهد و از زمان برقراری آتش‌بس بیش از ۱۱۰۰ نفر را به شهادت رسانده است.

کد مطلب 6903148

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