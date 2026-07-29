به گزارش خبرنگار مهر، احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان در مراسم افتتاح آکادمی ملی بوکس اظهار کرد: امروز یکی از بهترین روزهای بوکس است که شاهد افتتاح چنین مجموعه‌ای هستیم. امیدوارم این آکادمی به لطف خداوند به روزهای اوج خود برسد. باور ما بر این است که ایجاد زیرساخت‌های مناسب حق طبیعی جامعه ورزش است. هرچه امکانات و فضاهای تمرینی استانداردتر باشد و مربیان و ورزشکاران دغدغه‌ای از بابت زیرساخت‌ها نداشته باشند انگیزه و توان بیشتری برای حضور موفق در میادین بین‌المللی خواهند داشت.

وی افزود: بدون تردید افتتاح این آکادمی فرصت مناسبی برای تحقق اهداف بوکس کشور خواهد بود. وزارت ورزش و جوانان و همکارانم تمام تلاش خود را به کار خواهند گرفت، زیرا بوکس را یکی از رشته‌های مهم و مدال‌آور ایران در بازی‌های آسیایی و المپیک می‌دانیم.

وزیر ورزش و جوانان با قدردانی از دست‌اندرکاران راه‌اندازی این مجموعه گفت: از همه کسانی که برای احداث این آکادمی زحمت کشیدند به‌ویژه آقای حسینی رئیس فدراسیون بوکس صمیمانه تشکر می‌کنم. زمانی که از این مجموعه بازدید کردم قرار بود سالن ظرف ۱۸ ماه افتتاح شود اما به دلیل برخی شرایط از جمله وقوع جنگ و همچنین برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده با رئیس فدراسیون امروز شاهد بهره‌برداری از این مجموعه هستیم.

وی ادامه داد: بارها با خانواده بوکس گفت‌وگو کرده‌ام و همواره کشور ازبکستان را به عنوان یک الگوی موفق در بوکس معرفی کرده‌ام. یکی از اهداف سفرم به این کشور بازدید از آکادمی بوکس ازبکستان است. ازبک‌ها طی ۲۰ سال توانستند در المپیک توکیو سه مدال طلا و در المپیک پاریس پنج مدال طلا کسب کنند و این موفقیت نشان می‌دهد که باید از تجربیات آن‌ها بهره بگیریم.

دنیامالی تصریح کرد: هدف از سفر مشترک با رئیس فدراسیون به ازبکستان این است که از نزدیک روند تمرینات رده‌های مختلف سنی این کشور را بررسی کنیم. با اعتقاد کامل می‌گویم که همه استان‌های ایران در رشته بوکس استعداد و ظرفیت دارند. از نظر فنی نیز در شرایط مطلوبی قرار داریم و از پیشکسوتان و مربیان توانمندی برخوردار هستیم.

وی خاطرنشان کرد: برخلاف برخی تصورها معتقدم با همین امکانات موجود اگر اراده، برنامه‌ریزی، عشق و تلاش وجود داشته باشد می‌توان به موفقیت‌های بزرگ دست یافت. زمانی که یک کار به‌درستی آغاز شود دولت، مجلس، کمیته ملی المپیک و سایر نهادها نیز از آن حمایت خواهند کرد.

وزیر ورزش و جوانان با اشاره به پیشینه بوکس ایران گفت: امروز بوکس جایگاه مناسبی دارد اما باید بپذیریم که دوران اوج این رشته در اواخر دهه ۴۰ بود؛ زمانی که حدود ۵۰ درصد قهرمانان آسیا از ایران بودند. همچنین بوکس از نخستین رشته‌هایی بود که فعالیت باشگاهی در آن شکل گرفت و هرجا در برخی استان‌ها موفقیتی حاصل شد نتیجه توجه ویژه و برنامه‌ریزی مناسب بود.

وی تأکید کرد: از رئیس فدراسیون می‌خواهم برای توسعه فعالیت باشگاه‌ها برنامه‌ریزی جدی داشته باشد زیرا باشگاه‌ها و هیئت‌های استانی مهم‌ترین مراکز استعدادیابی هستند. آموزش مهارت‌های پایه باید در باشگاه‌ها انجام شود و مربیان تیم‌های جوانان، امید و بزرگسالان نباید زمان خود را صرف آموزش اصول اولیه کنند.

دنیامالی درباره داوری مسابقات بوکس اظهار کرد: امروز در بوکس جهان بی‌عدالتی‌هایی وجود دارد. سرعت بالای این رشته باعث می‌شود احتمال بروز اشتباهات داوری افزایش یابد. امیدوارم با توسعه امکانات، تجهیزات و اصلاح قوانین شرایطی فراهم شود که این اشتباهات به حداقل برسد. مسابقات را از نزدیک دیده‌ام و می‌دانم قضاوت در بوکس کار بسیار دشوار و حساسی است.

وی با اشاره به اهمیت اخلاق در این رشته گفت: باید به حوزه اخلاق در بوکس توجه ویژه داشته باشیم. قهرمانان قدیمی ما پس از خروج از رینگ همواره با تواضع و فروتنی رفتار می‌کردند. بوکسورها باید مهربان، بااخلاق و فروتن باشند. کمتر دیده‌ام بوکسوری فاقد اخلاق باشد. شخصیت آرام و متین یکی از ویژگی‌های مهم قهرمانان این رشته است و لازم است در این حوزه نیز فعالیت‌های فرهنگی بیشتری انجام شود. بوکسورهایی که تمرکز و آرامش بیشتری دارند معمولاً موفق‌تر هستند. قهرمانان بزرگ جهان علاوه بر توانایی فنی از شخصیت و تعادل روحی بالایی برخوردارند و همین ویژگی‌ها به آن‌ها در استفاده صحیح از توانایی‌هایشان کمک می‌کند.



وی در بخش دیگری از سخنان خود بر استفاده از فناوری‌های نوین تأکید کرد و گفت: انتظار دارم از ظرفیت‌های روز دنیا در بوکس استفاده شود. امروز آنالیز عملکرد بوکسورها باید با بهره‌گیری از هوش مصنوعی انجام شود. این فناوری می‌تواند کمک شایانی به مربیان و ورزشکاران برای آمادگی بهتر کند. موضوع هوش مصنوعی را باید بسیار جدی گرفت؛ همان‌طور که ازبکستان و آمریکا سال‌هاست از این ظرفیت استفاده می‌کنند.

وی افزود: با توجه به صحبت‌هایی که انجام شده، در حال حاضر پیگیر این هستیم که زمینی در مجموعه ورزشی آزادی به فدراسیون اختصاص داده شود تا برای احداث کمپ تخصصی و برگزاری مسابقات بوکس طراحی و آماده‌سازی شود. اجرای این پروژه و انجام کارهای زیربنایی در حوزه فنی و ساخت‌وساز با توجه به اینکه بوکس تاکنون از امکانات مناسب برای تمرین و برگزاری مسابقات برخوردار نبوده، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.



دنیامالی تاکید کرد: خوشبختانه این اقدام ارزشمند با پیگیری‌های آقای حسینی رئیس فدراسیون بوکس در دستور کار قرار گرفته است. اکنون باید از فرصت محدود باقی‌مانده تا بازی‌های ناگویا نهایت استفاده را ببریم و تمامی اردوهای آماده‌سازی را به‌صورت منظم و با برنامه‌ریزی دقیق برگزار کنیم تا شاهد آمادگی کامل ملی‌پوشان و درخشش فرزندان ایران در میادین بین‌المللی باشیم.

دنیامالی در پایان تأکید کرد: بوکس باید سهم مهمی در سبد مدال‌آوری ورزش ایران داشته باشد و همه اعضای خانواده این رشته باید شبانه‌روز برای رسیدن به این هدف تلاش کنند. هرجا اختلاف و چنددستگی وجود داشته باشد برکت نیز از بین می‌رود. اگر امروز این پروژه به سرانجام رسیده نتیجه تلاش‌های آقای حسینی، رئیس فدراسیون و خانواده بزرگ بوکس است و خوشحالم که امروز بوکس ایران صاحب خانه‌ای شایسته شده است.