به گزارش خبرنگار مهر، محمد آشوری تازیانی عصر چهارشنبه در آیین تجلیل از خادمان مدیریت بحران و خدمت‌رسانی استان هرمزگان، با قدردانی از تلاش نیروهای نظامی، انتظامی، امنیتی، مدیران دستگاه‌های اجرایی، پیمانکاران و بخش خصوصی، اظهار کرد: استان هرمزگان در جریان جنگ ۴۰ روزه، شرایطی متفاوت از سایر استان‌های کشور را تجربه کرد و به دلیل موقعیت راهبردی جزایر و حجم حملات، مدیریت بحران در این استان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بود.

وی با بیان اینکه از نهم اسفندماه حملات به استان آغاز شد، افزود: هرمزگان به دلیل موقعیت استراتژیک و نقش مهم جزایر، هدف حملات متعددی قرار گرفت، اما با تاب‌آوری نیروهای نظامی، امنیتی و مجموعه مدیریت اجرایی استان، خدمات عمومی بدون وقفه ادامه یافت.

استاندار هرمزگان با اشاره به آسیب‌های وارد شده به برخی زیرساخت‌ها گفت: در بخش‌هایی از شبکه راه، آب، ارتباطات و برخی تأسیسات خساراتی وارد شد، اما هیچ شهر یا روستایی در استان با از کار افتادن کامل زیرساخت‌های حیاتی مواجه نشد.

آشوری تصریح کرد: امروز به همت تمامی دستگاه‌های اجرایی، نیروهای نظامی و امنیتی و مدیریت منسجم بحران، همه زیرساخت‌های استان به ویژه در جزایر به شرایط عادی و پایدار بازگشته و در حال حاضر هیچ چالش جدی در این حوزه وجود ندارد.

وی با تشریح اقدامات انجام شده پس از حمله به محورهای ارتباطی استان، خاطرنشان کرد: در حمله به زیرساخت‌های ارتباطی، پنج مسیر مهم در شهرستان بندرعباس آسیب دید، اما از نخستین ساعات بامداد با بسیج همه ظرفیت‌های اجرایی، نظامی و بخش خصوصی عملیات بازسازی آغاز شد.

استاندار هرمزگان ادامه داد: یکی از تونل‌های آسیب‌دیده تا ساعت ۱۲:۳۰ همان روز بازگشایی شد و تونل دوم نیز با وجود خسارت سنگین، تا عصر همان روز به مدار بهره‌برداری بازگشت و جریان ترافیک به حالت عادی رسید.

وی همچنین از بازسازی سریع پل‌های ارتباطی استان خبر داد و گفت: مسیرهای جایگزین و پل‌های آسیب‌دیده در شهرستان‌های بندرعباس و بندرخمیر در کمتر از ۲۴ ساعت و در برخی نقاط حداکثر ظرف چهار ساعت بازگشایی شدند تا اختلالی در تردد مردم و پشتیبانی از خدمات ایجاد نشود.

آشوری با بیان اینکه دشمن با هدف کاهش توان پشتیبانی، ایجاد اخلال در خدمات عمومی و افزایش فشار روانی بر مردم، زیرساخت‌های شهری و روستایی را هدف قرار داده بود، افزود: انسجام دستگاه‌های اجرایی، نیروهای مسلح، دستگاه قضایی و همراهی مردم موجب شد این اهداف محقق نشود و مدیریت بحران در استان با موفقیت انجام گیرد.

وی تأکید کرد: تجربه مدیریت بحران در هرمزگان نشان داد که هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی، نیروهای مسلح، بخش خصوصی و مردم می‌تواند حتی در سخت‌ترین شرایط نیز خدمات‌رسانی را پایدار نگه دارد.