آموزش حضوری اولویت وزارت آموزش و پرورش

به گزارش خبرنگار مهر، احمد محمودزاده، عصر چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با تأکید بر ضرورت ارتقای جایگاه معلمان، اظهار کرد: هر اقدامی که بتواند به ارتقای منزلت، معیشت و مرجعیت معلم کمک کند، در نهایت به بهبود کیفیت تعلیم و تربیت منجر خواهد شد و معلمان با انگیزه بیشتری به رسالت تربیت نسل آینده خواهند پرداخت.
وی با اشاره به ساماندهی وضعیت بیمه معلمان مدارس غیردولتی افزود: بر اساس تکلیف قانونی، سامانه مربوط به بیمه معلمان با همکاری سازمان تأمین اجتماعی راهاندازی شده و فرآیند اجرای این طرح در حال انجام است. اگرچه هنوز همه معلمان تحت پوشش کامل قرار نگرفتهاند، اما برنامهریزی لازم برای بیمه ۳۰ روزه معلمان در شهریه مدارس لحاظ شده و این روند به تدریج تکمیل خواهد شد.
معاون وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: امسال انعقاد قرارداد با معلم پیششرط ثبت اطلاعات در سامانه است و تا زمانی که قرارداد رسمی منعقد و کد رهگیری برای معلم صادر نشود، امکان ثبت شهریه و ادامه فرآیند وجود ندارد. این اقدام با هدف افزایش شفافیت و صیانت از حقوق معلمان اجرا شده و نظارت بر آن نیز با جدیت دنبال میشود.
محمودزاده با اشاره به نقش مدارس غیردولتی در تحقق عدالت آموزشی گفت: توسعه مدارس غیردولتی به معنای فاصله گرفتن از عدالت آموزشی نیست، بلکه این مدارس با مشارکت خانوادهها بخشی از بار آموزشی کشور را بر عهده گرفتهاند و در نتیجه منابع دولتی بیشتری برای حمایت از دانشآموزان مناطق محروم و مدارس دولتی اختصاص مییابد.
وی افزود: هماکنون حدود ۲۱ هزار مدرسه غیردولتی با جمعیتی نزدیک به دو و نیم میلیون دانشآموز در کشور فعالیت میکنند و در کنار آن، مدارس خیریه و مؤسسات مردمنهاد نیز خدمات آموزشی رایگان یا حمایتی به دانشآموزان مناطق کمبرخوردار، مرزی و تحت پوشش نهادهای حمایتی ارائه میدهند.
معاون وزیر آموزش و پرورش درباره شهریه مدارس غیردولتی نیز تصریح کرد: هزینههای مربوط به برنامههای آموزشی و فوقبرنامه با توجه به شرایط خاص سال تحصیلی و آموزش مجازی در چارچوب ضوابط پیشبینی شده است، اما وجوه دریافتشده بابت خدماتی مانند سرویس ایاب و ذهاب، اردوها یا برنامههایی که به دلیل شرایط موجود برگزار نشدهاند، باید به خانوادهها بازگردانده شود یا به عنوان بستانکاری سال آینده آنان منظور شود و در غیر این صورت، تخلف محسوب خواهد شد.
وی با بیان اینکه تاکنون دهها گزارش در این زمینه دریافت شده است، گفت: تمامی شکایتها در شوراهای نظارت استانها بررسی و در صورت احراز تخلف، مطابق مقررات با مدارس متخلف برخورد خواهد شد.
محمودزاده همچنین بر ضرورت مشارکت خانوادهها در توسعه آموزش تأکید کرد و افزود: مشارکت صرفاً به معنای کمک مالی نیست، بلکه حضور خانوادهها در تصمیمسازی، برنامهریزی، فعالیتهای فرهنگی و توسعه زیرساختهای آموزشی نیز از مصادیق مهم مشارکت است. البته دریافت هرگونه وجه در زمان ثبتنام یا تحویل کارنامه دانشآموزان ممنوع بوده و هرگونه کمک باید کاملاً داوطلبانه باشد.
وی با اشاره به اهمیت آموزش حضوری اظهار کرد: تجربه نشان داده است که آموزش غیرحضوری آسیبهای جدی به کیفیت یادگیری وارد میکند؛ از این رو سیاست وزارت آموزش و پرورش، حضور حداکثری دانشآموزان در کلاسهای درس و تقویت آموزش حضوری است.
معاون وزیر آموزش و پرورش درباره وضعیت مدارس سنگی نیز گفت: با همکاری سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس و سازمان برنامه و بودجه، پروژههای متعددی برای جایگزینی این مدارس در حال اجراست و امیدواریم با اجرای این طرحها، بهش قابل توجهی از مدارس سنگی برچیده می شود
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