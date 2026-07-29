مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تأمین مستمر خون و فرآورده‌های خونی مورد نیاز مراکز درمانی، تنها با همراهی و مشارکت داوطلبانه مردم نوعدوست امکان‌پذیر است و از همین رو، تیم‌های سیار انتقال خون به‌صورت مستمر در شهرستان‌های مختلف استان مستقر می‌شوند.

وی با اشاره به ادامه اجرای طرح «اهدای خون؛ هدیه‌ای از جنس زندگی» افزود: در ادامه برنامه‌های سازمان انتقال خون برای دسترسی آسان‌تر شهروندان به خدمات اهدای خون، تیم سیار انتقال خون استان روز پنجشنبه هشتم مردادماه در شهرستان جوانرود مستقر خواهد شد.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه تصریح کرد: این تیم از ساعت ۸ تا ۱۲ ظهر در ساختمان شفا، مرکز جامع سلامت، واقع در پشت بیمارستان حضرت محمد رسول‌الله (ص) جوانرود آماده پذیرش اهداکنندگان خون خواهد بود.

میرزاده با دعوت از مردم نوع‌دوست و نیک‌اندیش جوانرود برای حضور در این برنامه انسان‌دوستانه، گفت: هر واحد خون اهدایی می‌تواند جان چند بیمار را نجات دهد و نقش مهمی در تأمین خون سالم برای بیماران، مصدومان حوادث، بیماران خاص و افرادی که نیازمند دریافت خون هستند، ایفا کند.

وی خاطرنشان کرد: مشارکت در اهدای خون، اقدامی ارزشمند و مسئولانه در راستای حفظ سلامت جامعه است و از همه شهروندانی که شرایط اهدای خون را دارند، دعوت می‌کنیم با حضور در محل استقرار تیم سیار، در این حرکت خداپسندانه سهیم شوند.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه در پایان تأکید کرد: سازمان انتقال خون استان با برنامه‌ریزی مستمر، استقرار تیم‌های سیار در شهرستان‌ها را ادامه خواهد داد تا امکان مشارکت هرچه بیشتر مردم در این اقدام انسان‌دوستانه فراهم شود.