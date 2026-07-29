اسبقیان: زمین مجموعه جدید بوکس با دستور وزیر ورزش تأمین شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد شروین اسبقیان معاون توسعه ورزش حرفهای و قهرمانی وزارت ورزش و جوانان در حاشیه مراسم افتتاح آکادمی ملی بوکس جمهوری اسلامی ایران و در جمع خبرنگاران اظهار کرد: سپاسگزار هستیم که امروز با حضور وزیر محترم ورزش و جوانان جمعی از پیشکسوتان ارزشمند بوکس و قهرمانان ملی آکادمی ملی بوکس جمهوری اسلامی ایران به بهرهبرداری رسید.
وی افزود: همانطور که مشاهده میکنید حتی در این شرایط نیز در حوزه ورزش اتفاقات بسیار ارزشمندی در حال رقم خوردن است. این موفقیت حاصل حمایتهای وزارت ورزش و جوانان و تلاشهای جناب آقای حسینی رئیس محترم فدراسیون بوکس جمهوری اسلامی ایران است.
اسبقیان خاطرنشان کرد: افتتاح این آکادمی را به قهرمانان ملی، پیشکسوتان و خانواده بزرگ بوکس کشور تبریک میگویم. همچنین همانطور که آقای حسینی نیز اشاره کردند با دستور وزیر محترم ورزش و جوانان زمینی در مجموعه ورزشی آزادی در اختیار فدراسیون بوکس قرار گرفته است تا مجموعه دیگری برای این رشته احداث شود. انشاءالله عملیات اجرایی این پروژه نیز بهزودی آغاز خواهد شد و در آینده در اختیار فدراسیون بوکس قرار میگیرد.
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