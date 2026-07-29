ادامه تجاوزهای رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری ملی لبنان گزارش داد که نیروهای اسرائیلی روز چهارشنبه در سراسر جنوب لبنان تخریب با بولدوزر، گلولهباران و تخریب خانهها را انجام دادند در حالی که پهپادها بر فراز بیروت و حومه جنوبی آن پرواز میکردند که جدیدترین نقض توافق چارچوب با میانجیگری آمریکا است.
خبرگزاری ملی لبنان اعلام کرد که ارتش اسرائیل عملیات بولدوزرکشی را در اطراف شهر کفرشوبا در منطقه حاصبیا انجام داده است. پیش از این، این خبرگزاری از پرواز پهپادهای اسرائیلی بر فراز بیروت و حومه جنوبی آن خبر داده بود. همچنین در منطقه مرجعیون، نیروهای اسرائیلی خانههایی را در شهر القنطره به آتش کشیدند.
این خبرگزاری افزود خودروهای نظامی اسرائیل همچنین پیش از عقبنشینی به سمت حداثا در منطقه بنت جبیل، برای مدت کوتاهی به حومه عیتا الجبل پیشروی کردند.
خبرگزاری ملی لبنان همچنین گزارش داد که در منطقه نبطیه، توپخانه اسرائیل از ساعت ۹:۱۵ صبح (۰۶:۱۵ به وقت گرینویچ) به طور متناوب تپه علی الطاهر در نزدیکی نبطیه الفوقه را گلولهباران کرد.
به گفته این خبرگزاری، در بخش غربی، نیروهای اسرائیلی در سپیده دم خانههای باقیمانده در چندین روستا به ویژه در منطقه المشاع المنصوری در نزدیکی صور را منفجر و ویران کردند.
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