جنگ تجاری چین و آمریکا مودم و روتر را گران می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسین ایج، بازار تولید محصولاتی مانند روتر، مودم و دیگر سخت افزارهای مورد نیاز برای تامین دسترسی به اینترنت میلیاردها دلار ارزش دارد و وضع تعرفه های تجاری بالا بر روی واردات این کالاها می تواند باعث افزایش قیمت تمام شده آنها برای شرکت ها و مصرف کنندگان و در نتیجه افزایش هزینه های دسترسی به اینترنت شود.

افزایش تعرفه های آمریکا در مورد کالاهای چینی تاثیر عمیقی بر روی بازار ۲۰۰ میلیارد دلاری محصولات چینی خواهد داشت و ممکن است قیمت کالاهایی مانند بلندگوها و ساعت های هوشمند نیز که از اقلام چینی زیادی بهره مند هستند، بیشتر شود.

افزایش ۱۰ درصدی تعرفه واردات کالاهایی مانند روتر، مودم، سوئیچ و ... از ساعاتی دیگر در آمریکا اعمال می شود و واکنش متقابل چین به این رفتار خصمانه آمریکا می تواند باعث افزایش تصاعدی قیمت کالاهای الکترونیک و محصولات فناوری اطلاعات شود.

جیم برنان تحلیل گر شرکت آریس می گوید: ما تصور می کنیم جنگ تعرفه ها بر روی قیمت ده ها میلیون محصولی که دسترسی به اینترنت پرسرعت را ممکن می کنند، تاثیر منفی می گذارد. این رفتارها کاملا به ضرر مشتریان است و هزینه خرید مودم، روتر و دیگر تجهیزات شبکه ای را افزایش می دهد. نکته مهم این است که گمرک مرزی آمریکا تفاوتی میان محصولات شبکه ای که کاربرد خانگی دارند با محصولاتی که کاربرد تجاری و غیرخانگی دارند، تفاوتی قائل نشده و قصد دارد تعرفه همه آنها را افزایش دهد.