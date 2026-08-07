به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، خبرگزاری رسمی عربستان سعودی (واس) اعلام کرد که ولیعهد این کشور تماس تلفنی‌ از امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، دریافت کرده است.

بر اساس گزارش واس، دو طرف در این گفتگو درباره تلاش‌ها برای تقویت ثبات در منطقه و تحقق امنیت و آزادی کشتیرانی رایزنی کردند.

این تماس و رایزنی تلفنی در حالی برگزار شده است که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه هم قرار است که امروز جمعه به عربستان سعودی سفر و نشستی سه‌جانبه با ولیعهد عربستان و نخست‌وزیر پاکستان برگزار کند.

ولیعهد سعودی اخیرا هم با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تلفنی گفتگو و درباره تازه ترین تحولات منطقه رایزنی کرد.