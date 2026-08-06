به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، وزارت امور خارجه یمن با صدور بیانیه ای در واکنش به تحولات اخیر این کشور اعلام کرد: میزان دخالت رژیم سعودی در یمن روز به روز آشکارتر میشود.
در بیانیه این وزارتخانه آمده است: جهان بهزودی ناله سعودی ها را پس از هدف قرار گرفتن پایگاههایشان در یمن خواهد شنید.
وزارت خارجه یمن هشدار داد: رژیم سعودی در حال ایجاد پایگاههایی در خاک یمن است و نیروهای مسلح اجازه این فعالیتهای خصمانه را نخواهند داد. کنوانسیونها و قوانین، حق کامل یمن را برای پاسخ به هرگونه فعالیت خصمانهای که امنیت و ثبات آن را هدف قرار میدهد، تضمین میکنند.
در این بیانیه تأکید شده است: مسیر صلح، لغو محاصره و پایان دادن به همه اشکال اشغالگری، امنترین گزینه است و استعمارگری برای رژیم سعودی مخرب خواهد بود.
نظر شما