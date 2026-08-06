  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۵ مرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۱۴

یمن: جهان به‌زودی ناله سعودی‌ها را پس از حمله به آنها خواهد شنید

یمن: جهان به‌زودی ناله سعودی‌ها را پس از حمله به آنها خواهد شنید

وزارت امور خارجه یمن با بیان اینکه میزان دخالت رژیم سعودی در یمن روز به روز آشکارتر می‌شود، هشدار داد که جهان به‌زودی ناله سعودی‌ها را پس از هدف قرار گرفتن پایگاه‌هایشان در یمن خواهد شنید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، وزارت امور خارجه یمن با صدور بیانیه ای در واکنش به تحولات اخیر این کشور اعلام کرد: میزان دخالت رژیم سعودی در یمن روز به روز آشکارتر می‌شود.

در بیانیه این وزارتخانه آمده است: جهان به‌زودی ناله سعودی ها را پس از هدف قرار گرفتن پایگاه‌هایشان در یمن خواهد شنید.

وزارت خارجه یمن هشدار داد: رژیم سعودی در حال ایجاد پایگاه‌هایی در خاک یمن است و نیروهای مسلح اجازه این فعالیت‌های خصمانه را نخواهند داد. کنوانسیون‌ها و قوانین، حق کامل یمن را برای پاسخ به هرگونه فعالیت خصمانه‌ای که امنیت و ثبات آن را هدف قرار می‌دهد، تضمین می‌کنند.

در این بیانیه تأکید شده است: مسیر صلح، لغو محاصره و پایان دادن به همه اشکال اشغالگری، امن‌ترین گزینه است و استعمارگری برای رژیم سعودی مخرب خواهد بود.

کد مطلب 6910003

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۰۱:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۶
      0 0
      پاسخ
      خداوند پشت و پناه تمامیه مبارزانی باشد که ضد حکام غربی یهودی و حامیانشان هستند قوم یهود ، برگزیده ترین قوم برای نابودی صلح و امنیت بر روی زمین هستند و باید با چنین قومی بی رحمانه برخورد و مقابله کرد ، آل سعود چاکران قوم یهود بوده و هستند ، ریشه اصلی تمامیه جنگ ها ، یهودیان رژیم صهیونیستی هستند

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها