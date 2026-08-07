خبرگزاری مهر، گروه فرهنگ و ادب، طاهره طهرانی: در ادبیات معاصر ایران، حسین منزوی را بیش از هر چیز با غزل‌های عاشقانه و اشعار تغزلی‌اش می‌شناسند؛ اما بررسی دقیق‌تر آثار او نشان می‌دهد که در پسِ این لطافت کلام، دغدغه‌هایی سترگ نسبت به هویت، تاریخ و سرنوشت مردم نهفته است. او وطن را نه یک موجودیت انتزاعی یا قلمروی صرفاً جغرافیایی، بلکه جانداری می‌بیند که در کشاکش میان «شکست» و «پیروزی»، و «خنده» و «گریه» معنا می‌یابد.

این غزل حسین منزوی با مطلع «ایرانم! ای از خونِ یاران، لاله‌زاران!»، نه تنها یکی از روشن‌ترین نمونه‌های شعر میهنی در کارنامه اوست، بلکه بیانیه‌ای است که در آن «وطن‌پرستی» از قالب‌های کلیشه‌ای و شعاری فراتر رفته و در پیوندی عمیق با عشق، سوگ، تاریخ و ایستادگی بازتعریف می‌شود. این اثر، تصویری چندلایه از ایرانی ارائه می‌دهد که هم‌زمان شکوهِ باغ‌گونه‌اش با تلخیِ زخم‌های تاریخی‌اش هم‌نشین است. شعر میهنی منزوی، به‌ویژه در غزل پیش‌رو، نمونه‌ای از «عاشقانه‌سراییِ حماسی» است که در آن، شاعر هم‌زمان به ستایش زیبایی‌های ایران می‌پردازد و مرثیه‌خوانِ رنج‌های آن است:

ایرانم! ای از خونِ یاران، لاله‌زاران!

ای لاله‌زارِ بی‌خزان از خونِ یاران!

ایرانم! ای معشوقِ ناب! ای نابِ نایاب!

وی عاشقانت بی‌شمارِ بی‌شماران!

یک چشمِ تو خندان و یک چشمِ تو گریان

چون شادخواران در کنارِ سوگواران

ایرانِ من! آه ای زده از شعرِ حافظ

زیباترین گُل را به گیسویِ بهاران

ای خونِ دامن گیرِ بابک در رگانت

جاری‌ترین سیلابِ سُرخِ روزگاران

پیشِ بهارِ تو، بهشت از جلوه اُفتاد

ای باغ‌ها پیشِ کویرت شرمساران

ای رودهایت رهشناسانِ رسیدن

وز شوقِ پیوستن به دریا، بی‌قراران

ایرانِ من! لختی بمان تا باز پیچد

در گوشت آوازِ بلندِ سربه‌داران

لَختی بمان تا آن سوارانِ سرآمد

همراهی‌ات را سر برآرند از غباران

می‌خوانم آوازی برایت عاشقانه

همراهی‌ام با رعد و برق و باد و باران

از این شکستن‌ها مکن پروا که آخر

پیروزی ای ایران! به رغمِ نابه‌کاران

نامِ تو را بر صخره ای بی مرگ کندند

ایرانِ من! ای یادگارِ یادگاران

در واکاوی مؤلفه‌های نمادین و معنایی نمیتوان از ساختار موسیقایی و طنینِ جمعیِ کلمات چشم پوشید. ردیف و قافیه این غزل (ـاران)، نقشی فراتر از یک ضرورت موسیقایی ایفا می‌کند. استفاده از واژگانی چون «یاران»، «شماران»، «سوگواران»، «بهاران» و «یادگاران»، فضایی متکثر و جمعی ایجاد می‌کند. این تکرار صوتی، یادآور حضور مردم، مبارزان و نسل‌های پی‌درپی تاریخ طولانی این سرزمین است که گویی در متن غزل، همراه با شاعر، سرودِ وطن سر می‌دهند.

از سوی دیگر در اشعار منزوی همیشه تعادل در عین دوگانگی را میتوان دید، که اینجا در دیالکتیکِ خنده و گریه؛ چهره دوگانه ای از وطن تصویر میکند. منزوی در بیتِ «یک چشمِ تو خندان و یک چشمِ تو گریان»، به تقابل هویتِ ایران اشاره دارد. وطنِ او نه سراسر آرمان‌شهر است و نه سراسر ویرانه؛ بلکه سرزمینی است که در آن امید (خنده) و فاجعه (گریه) هم‌زمان حضور دارند. او با تشبیه «شادخواران در کنار سوگواران»، جامعه‌ای را ترسیم می‌کند که میان شادی و سوگ، و زندگی و مرگ در نوسان است.

تاریخ‌مندی هم از برجسته‌ترین ابعاد این غزل است، پیوندِ زمان حال با گذشته‌های حماسی و تداوم آن در بستر تاریخ در اندیشه شاعر. منزوی با آوردن نام «بابک» و «سربداران»، وطن را به ریشه‌های مقاومت پیوند می‌زند. «خون دامن‌گیر بابک» در رگ‌های ایران، استعاره‌ای از تداوم تاریخیِ مبارزه است؛ گویی مقاومت، بخشی از ژنوم و ماهیتِ حیاتی این سرزمین است که از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌شود.

در نگاه منزوی، عناصر طبیعی ایران نیز دارای معنای هویتی هستند؛ زیبایی‌شناسیِ طبیعت؛ از باغ تا کویر را میتوان در این غزل دید. بیت «ای باغ‌ها پیش کویرت شرمساران»، بازخوانیِ جدیدی از مفهوم «کویر» است. در حالی که کویر در ادبیات کلاسیک گاه نماد محرومیت بود، در اینجا به نمادی از اصالت، پایداری و زیباییِ یگانه بدل می‌شود که حتی باغ‌های سرسبز در برابر شکوهِ آن سر فرود می‌آورند.

پایان‌بندیِ شعر، گویای جهان‌بینیِ منزوی است:امید در دلِ ناامیدی؛ و در فرجام پیروزی. «از این شکستن‌ها مکن پروا که آخر / پیروزی ای ایران! به رغمِ نابه‌کاران». این امید، نگاهی منفعلانه نیست؛ بلکه برخاسته از ایمانی است که به «نامِ ثبت‌شده بر صخره‌های بی‌مرگِ تاریخ» دارد. شاعر در نهایت، ایران را «یادگارِ یادگاران» می‌خواند؛ میراثی که از گذشتگان به ما رسیده و مسئولیتِ حفظ و حراست از آن بر دوشِ نسل‌های آینده است.

وطن در منظر حسین منزوی و اشعارش

وطن‌پرستی در شعر حسین منزوی، به‌طور معمول در قالب ستایش‌های شعاری از سرزمین بروز نمی‌کند؛ بلکه با مفاهیمی چون عشق، اندوه، آزادی‌خواهی، عدالت‌طلبی و اعتراض به ستم درهم می‌آمیزد. از این منظر، وطن در شعر منزوی هم خانه و سرچشمه هویت است و هم سرزمینی آسیب‌دیده که شاعر خود را در برابر رنج‌ها و سرنوشت آن مسئول می‌داند. منزوی ایران را همچون موجودی زنده، عزیز و شایسته گفت‌وگو تصویر می‌کند؛ موجودی که می‌توان با آن سخن گفت، برایش گریست و از رنج‌هایش اندوهگین شد. در چنین نگاهی، رابطه شاعر با وطن به رابطه فرزند با مادر شباهت دارد. وطن برای او تنها یک محدوده جغرافیایی نیست، بلکه سرچشمه خاطره، زبان، فرهنگ و احساس تعلق به شمار می‌رود.

اندوه مربوط به وطن در بسیاری از تصاویر شعری منزوی با عناصری همچون خون، لاله، خاک و یاد یاران از دست‌رفته بیان می‌شود. تصویرهایی مانند «ایرانم، ای از خون یاران، لاله‌زاران» نشان می‌دهد که وطن در شعر او هم‌زمان سرزمینی زیبا، تاریخی و خون‌دیده است؛ سرزمینی که شکوه آن با خاطره رنج‌ها و فداکاری‌های مردمش پیوند خورده است. یکی از مهم‌ترین وجوه وطن‌پرستی در شعر منزوی، پیوند آن با مفهوم آزادی است. او وطن‌دوستی را در اطاعت بی‌چون‌وچرا از قدرت خلاصه نمی‌کند، بلکه دفاع از آزادی مردم و اعتراض به شرایط خفقان‌آور را بخشی از وفاداری به سرزمین می‌داند. پژوهش‌های انجام‌شده درباره اشعار اجتماعی او نیز آزادی، حقوق مردم، عدالت و ظلم‌ستیزی را از مضامین برجسته شعر منزوی معرفی کرده‌اند.

بر همین اساس، وطن مطلوب منزوی سرزمینی آزاد و عادلانه است. در نگاه او، هنگامی که جامعه با استبداد، سرکوب یا بی‌عدالتی روبه‌رو می‌شود، سکوت در برابر این وضعیت با مفهوم واقعی وطن‌دوستی سازگار نیست. اعتراض شاعر به نابسامانی‌های اجتماعی و سیاسی، نه از بیگانگی با وطن، بلکه از دلبستگی عمیق او به ایران و مردم آن سرچشمه می‌گیرد.

از سوی دیگر منزوی برای بیان مفهوم وطن، همواره از واژه مستقیم «ایران» استفاده نمی‌کند و گاه از مجموعه‌ای از نمادهای ریشه‌دار در فرهنگ ایرانی بهره می‌گیرد. «باغ» و «بهار» در شعر او نماد و نشانه ایران زنده، بارور و شایسته رهایی باشند. «خانه» نماد تعلق و بازگشت است و «کوه» مفاهیمی مانند پایداری، مقاومت و امید به آزادی را تداعی می‌کند. همچنین «شهر» و «بازار» به جامعه و ضرورت همبستگی مردم اشاره دارند. در این میان، نمادهایی چون خاک و کوزه، مفاهیمی همچون مرگ، کشتار، حافظه جمعی و پیوند انسان با سرزمین را در خود جای می‌دهند.

وطن‌پرستی منزوی، همانطور که در شعر فوق دیدیم با تاریخ و حافظه جمعی نیز پیوندی تنگاتنگ دارد. شاعر ایران را از خلال یاد کسانی می‌بیند که برای آزادی، دفاع از مردم یا حفظ ارزش‌های جمعی جان باخته‌اند. از این رو، عناصری مانند لاله و خون در شعر او تنها مظاهر طبیعت نیستند، بلکه نشانه‌هایی از تداوم یاد تاریخی، فداکاری و مقاومت به شمار می‌روند.

این نگاه، میان عناصر ایران باستان، فرهنگ ملی و گاه نمادهای مذهبی ارتباط برقرار می‌کند. در نتیجه، ایران در شعر منزوی هویتی چندلایه دارد؛ از یک سو سرزمین شاهنامه، اسطوره و تاریخ است، از سوی دیگر جامعه‌ای معاصر و گرفتار بحران، و هم‌زمان فضایی آیینی و تاریخی که مفاهیمی چون شهادت، سوگواری و مقاومت را در خود جای داده است. از این منظر، گلایه‌های سیاسی و اجتماعی منزوی را نمی‌توان نشانه بی‌وطنی دانست. اعتراض او غالباً از دل عشق به ایران و نگرانی نسبت به سرنوشت مردم شکل می‌گیرد. پژوهش‌های مربوط به آثار او نیز تأکید دارند که شعرهای سیاسی و اجتماعی منزوی با عشق، اندوه انسانی و دغدغه سرنوشت جامعه درآمیخته‌اند.

برآیند بررسی آثار منزوی نشان می‌دهد که وطن‌پرستی در شعر او سه نمود اصلی دارد: نخست، عشق به ایران به‌عنوان خانه و سرچشمه هویت؛ دوم، سوگواری برای وطن رنج‌دیده و مردمی که آسیب دیده‌اند؛ و سوم، اعتراض به ظلم و مطالبه آزادی، عدالت و کرامت انسانی. بنابراین، وطن در شعر حسین منزوی مفهومی ایستا و تشریفاتی نیست، بلکه سرزمینی زنده و تاریخی است که باید آن را دوست داشت، رنج‌هایش را شناخت و برای بهبود وضعیت مردمش مسئولانه سخن گفت.

کوتاه سخن اینکه غزلِ «ایرانم»، فراتر از یک ستایشِ ساده، منشورِ وطن‌پرستیِ حسین منزوی است. او در این اثر نشان می‌دهد که عشق به وطن بدونِ فهمِ رنج‌های آن، عشقی ناقص است. منزوی با ترکیب تغزل و حماسه، توانسته است تصویری از ایران ترسیم کند که هم شایستهٔ عاشقانه زیستن است و هم سزاوارِ ایستادگی برای رهایی. این شعر، گواهی است بر اینکه آزادی، عدالت و کرامت انسانی، سنگ‌بنای دلبستگیِ شاعر به این «معشوقِ ناب» بوده است.