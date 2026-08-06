پیروزی استقلال مقابل همنام خوزستانی در دیداری تدارکاتی

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از رسانه باشگاه استقلال، مصاف تدارکاتی میان استقلال و استقلال خوزستان با برتری سه بر صفر آبی‌پوشان پایتخت به پایان رسید.

استقلال بازی را تهاجمی آغاز کرد و در دقیقه ۳ سامان فلاح فرصت خوبی برای گلزنی داشت که شوت او در داخل محوطه جریمه با اختلافی ناچیز و به شکلی خطرناک از بالای دروازه تیم خوزستانی به اوت رفت.

در دقیقه ۷ هم شوت آسانی از پشت محوطه جریمه استقلال خوزستان را دروازه‌بان این تیم با واکنشی دیدنی راهی کرنر کرد.

در ادامه بازی متعادل دنبال شد تا اینکه استقلال بار دیگر بر بازی سوار شد و در دقیقه ۳۱ شوت سحرخیزان روی پاس حردانی در گوشه محوطه جریمه تیم استقلال خوزستان به گل اول بازی تبدیل شد.

در دقیقه ۴۳ هم ارسال عالی حردانی با ضربه سر بی‌نقص سحرخیزان همراه شد تا استقلال دو بر صفر پیش بیافتد و در نهایت نیمه اول با همین نتیجه به پایان رسید.

مانند نیمه اول، استقلال برتری محسوسی نسبت به همنام خوزستانی داشت و در دقیقه ۵۱ ارسال خوب آسانی با ضربه سر سحرخیزان همراه شد اما توپ به شکلی خطرناک راهی اوت شد.

در ادامه بازی پایاپای دنبال شد و تیم خوزستانی هم در یک صحنه، فرصت خوبی داشت که شوت بازیکن این تیم از بالای دروازه استقلال به شکلی خطرناک راهی اوت شد.

در دقیقه ۷۱ شوت آسانی از بالای دروازه تیم مهمان به اوت رفت. در دقیقه ۷۸ در یک ضد حمله، آزادی موقعیت خوبی برای علیرضا محبعلی ایجاد کرد اما شوت این بازیکن در داخل محوطه جریمه را دروازه‌بان تیم اهوازی با واکنشی به موقع دفع کرد.

در دقیقه ۸۱ شوت عالی آسانی به گل سوم استقلال تبدیل شد.

در دقیقه ۹۰ ضربه سر بازیکن استقلال خوزستان را فرعباسی با واکنشی دیدنی دفع کرد.

علی تاجرنیا سرپرست مدیرعاملی، سعید فتاحی رئیس سازمان فوتبال و بهتاش فریبا پیشکسوت باشگاه استقلال، حسین عبدی سرمربی تیم ملی امید، محمدرضا مهدوی و ابراهیم شکوری مربیان تیم ملی امید هم این دیدار را از نزدیک تماشا کردند.