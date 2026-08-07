شفافیت و مدیریت تعارض منافع؛ لازمه اصلاح نظام دارویی

یادداشت مهمان - محمدرضا شیخی چمان؛ استادیار اقتصاد سلامت: «وقتی یک بیمار برای تهیه داروی مورد نیاز خود به داروخانه مراجعه میکند، دغدغه اصلی او صرفا قیمت یک دارو یا موجود بودن آن نیست؛ بلکه این است که آیا میتواند به درمانی ایمن، اثربخش و متناسب با نیاز سلامت خود دست یابد و از آن بهرهمند شود. میان وجود یک دارو در بازار و بهرهمندی واقعی مردم از مزایای آن، فاصلهای وجود دارد که تحت تاثیر عوامل گوناگونی شکل میگیرد.
دارو یکی از حساسترین اجزای نظام سلامت است؛ زیرا ارتباط مستقیمی با سلامت، کیفیت زندگی و گاهی ادامه حیات افراد دارد. از سوی دیگر، منابع مورد نیاز برای تامین، تولید و مصرف دارو همواره محدود است و همین محدودیت، ضرورت انتخابهای درست و تصمیمگیری مبتنی بر شواهد را افزایش میدهد. به همین دلیل، اقتصاد دارو را نمیتوان صرفا به قیمت یا هزینه تقلیل داد؛ بلکه باید آن را بخشی از نظام حکمرانی سلامت دانست.
در سالهای اخیر، بخش قابل توجهی از گفتوگوهای مربوط به دارو حول محور قیمت، منابع مالی و تامین دارو شکل گرفته است. بدون تردید، این موضوعات اهمیت زیادی دارند؛ اما مسئله اساسی فراتر از میزان منابع اختصاصیافته است. پرسش کلیدی این است که منابع محدود چگونه تخصیص مییابند و چگونه میتوان اطمینان حاصل کرد که این منابع در نهایت به بیشترین ارزش سلامت برای مردم منجر میشوند.
در نگاه اقتصاد سلامت، هدف اصلی صرفا کاهش هزینهها نیست؛ بلکه دستیابی به بهترین پیامدهای ممکن سلامت با استفاده کارآمد از منابع موجود است. بنابراین، سیاست دارویی موفق سیاستی نیست که فقط هزینهها را کنترل کند، بلکه سیاستی است که بتواند میان پایداری مالی، کیفیت خدمات و عدالت در سلامت تعادل برقرار نماید.
از این منظر، دسترسی به دارو تنها نقطه آغاز مسیر بهرهمندی از خدمات سلامت است، نه پایان آن. وجود یک دارو در بازار بهتنهایی تضمینکننده استفاده موثر مردم از آن نیست. بهرهمندی واقعی زمانی شکل میگیرد که مجموعهای از شرایط مانند دسترسی فیزیکی، توان پرداخت، پوشش بیمهای، توزیع مناسب جغرافیایی، اطلاعات کافی، تجویز منطقی و اطمینان از کیفیت و اثربخشی دارو فراهم باشد. از این رو، سیاستگذاری دارویی باید فراتر از تامین یک کالا، به فراهم کردن شرایط بهرهمندی عادلانه مردم از درمان توجه کند.
یکی از چالشهای مهم در اقتصاد دارو، نگاه جداگانه به این حوزه است. دارو بخشی مستقل از نظام سلامت نیست، بلکه با نظام بیمهای، الگوی ارائه خدمات، رفتارهای تجویزی، توان اقتصادی خانوارها و سایر عوامل موثر بر سلامت ارتباط دارد. بنابراین، اصلاح اقتصاد دارو نیازمند نگاهی نظاممند و هماهنگ با سایر اجزای نظام سلامت است.
در این میان، حکمرانی دارو نقش تعیینکنندهای دارد. حکمرانی کارآمد به این معناست که تصمیمهای مربوط به انتخاب، تامین مالی، مصرف و ارزیابی دارو بر اساس شواهد علمی، منافع بیماران و بیشترین ارزش سلامت اتخاذ شود. در چنین چارچوبی، ابزارهایی همچون ارزیابی فناوری سلامت، خرید راهبردی، نظامهای اطلاعاتی یکپارچه، تحلیل دادهها و بهرهگیری هدفمند از فناوریهای نوین، میتوانند به تصمیمگیری دقیقتر، افزایش شفافیت و ارتقای کارایی زنجیره دارو کمک کنند.
همچنین، یکی از الزامات مهم حکمرانی دارو، توجه به شفافیت و مدیریت تعارض منافع میان بازیگران مختلف این حوزه است. وجود سازوکارهای روشن برای مدیریت تعارض منافع کمک میکند تصمیمهای دارویی بیش از هر چیز بر پایه شواهد، منافع عمومی و اهداف سلامت جامعه شکل بگیرند و اعتماد میان ذینفعان تقویت شود.
در ایران نیز اجرای طرحهایی همانند دارویار را میتوان در چارچوب تلاش برای اصلاح سیاستهای دارویی و بازنگری در نحوه حمایت از مصرفکنندگان تحلیل کرد. هدفمندسازی حمایتهای دارویی و تقویت نقش نظام بیمهای، نمونهای از تلاش برای نزدیکتر شدن سیاست دارویی به اهداف عدالت و کارایی است. با این حال، تجربه چنین اصلاحاتی نشان میدهد که تغییر یک سازوکار مالی، بهتنهایی کافی نیست و موفقیت آن به عواملی مانند تامین مالی پایدار، هماهنگی میان ذینفعان، زیرساختهای اجرایی مناسب و نظام پایش مؤثر وابسته است.
در مجموع، اقتصاد دارو را نمیتوان صرفا با میزان منابع مالی اختصاصیافته یا قیمت دارو ارزیابی کرد؛ بلکه معیار اصلی، میزان موفقیت نظام دارویی در تبدیل منابع محدود به ارزش سلامت برای مردم است. آینده یک نظام دارویی پایدار، در گرو حرکت از تصمیمهای کوتاهمدت به سمت سیاستگذاری منسجم، شواهدمحور و مبتنی بر حکمرانی کارآمد است؛ حکمرانی که بتواند میان کارایی اقتصادی، کیفیت خدمات و عدالت در بهرهمندی تعادل برقرار کند. چرا که هدف نهایی سیاست دارویی، صرفا تامین یک محصول نیست، بلکه فراهم کردن امکان زندگی سالمتر و عادلانهتر برای انسانهاست.»
استادیار اقتصاد سلامت با تأکید بر اینکه اقتصاد دارو تنها به قیمت و تأمین دارو محدود نمیشود، گفت: معیار موفقیت نظام دارویی، توانایی آن در تبدیل منابع محدود به بیشترین ارزش سلامت است.
یادداشت مهمان - محمدرضا شیخی چمان؛ استادیار اقتصاد سلامت: «وقتی یک بیمار برای تهیه داروی مورد نیاز خود به داروخانه مراجعه میکند، دغدغه اصلی او صرفا قیمت یک دارو یا موجود بودن آن نیست؛ بلکه این است که آیا میتواند به درمانی ایمن، اثربخش و متناسب با نیاز سلامت خود دست یابد و از آن بهرهمند شود. میان وجود یک دارو در بازار و بهرهمندی واقعی مردم از مزایای آن، فاصلهای وجود دارد که تحت تاثیر عوامل گوناگونی شکل میگیرد.
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