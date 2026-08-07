مرکز اهدای خون کرمانشاه جمعه پذیرای اهداکنندگان است

مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با دعوت از مردم نوع‌دوست کرمانشاه برای مشارکت در اهدای خون، اظهار کرد: با توجه به نیاز مستمر مراکز درمانی به فرآورده‌های خونی، از شهروندان دعوت می‌شود با حضور در مرکز اهدای خون، در این اقدام انسان‌دوستانه و نجات‌بخش مشارکت کنند.

وی افزود: مرکز اهدای خون کرمانشاه روز جمعه ۱۶ مردادماه از ساعت ۸ صبح تا ۱۳ ظهر آماده پذیرش اهداکنندگان خون خواهد بود و تمامی مراحل اهدای خون مطابق با دستورالعمل‌های بهداشتی و در محیطی ایمن انجام می‌شود.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه با تأکید بر اهمیت مشارکت مستمر مردم در اهدای خون، تصریح کرد: هر واحد خون اهدایی می‌تواند در تولید فرآورده‌های مختلف خونی مورد استفاده قرار گیرد و جان چند بیمار را نجات دهد؛ از این رو اهدای خون یکی از ارزشمندترین جلوه‌های نوع‌دوستی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی است.

میرزاده با اشاره به اینکه ذخایر خونی نیازمند مشارکت همیشگی مردم است، گفت: انتظار می‌رود شهروندان نیکوکار کرمانشاه همانند گذشته با حضور در مرکز اهدای خون، نقش مؤثری در تأمین خون مورد نیاز بیماران، مصدومان و مراکز درمانی استان ایفا کنند.

وی خاطرنشان کرد: همراه داشتن کارت شناسایی معتبر برای تمامی اهداکنندگان الزامی است و همکاران انتقال خون آماده ارائه خدمات به مراجعان در مرکز اهدای خون واقع در میدان فرمانداری کرمانشاه هستند.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه در پایان از مردم استان خواست با اهدای خون، امید و زندگی را به بیماران نیازمند هدیه کرده و در این اقدام خداپسندانه و انسان‌دوستانه مشارکت کنند.