غلامرضا شهبازی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام پایان مأموریت ناوگان حمل‌ونقل قرارگاه اربعین در مرز بین‌المللی خسروی، اظهار کرد: خدمت به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) افتخاری بزرگ و توفیقی الهی است که امسال نیز نصیب خادمان ناوگان حمل‌ونقل شد و پس از روزها تلاش شبانه‌روزی، این مأموریت معنوی با موفقیت به پایان رسید.

وی افزود: اگرچه عملیات خدمت‌رسانی به پایان رسیده است، اما دلتنگی برای حضور دوباره در مسیر خدمت به عاشقان حضرت سیدالشهدا (ع) از همین امروز در دل خادمان این قرارگاه آغاز شده و همه امیدوارند بار دیگر توفیق خدمت در این مسیر نورانی را به دست آورند.

مسئول قرارگاه حمل‌ونقل اربعین مرز بین‌المللی خسروی با اشاره به عملکرد ناوگان حمل‌ونقل در ایام اربعین، تصریح کرد: این قرارگاه با بهره‌گیری از ۲۳۰ دستگاه اتوبوس و تلاش شبانه‌روزی رانندگان، کارکنان و عوامل اجرایی، از آغاز مأموریت تا پایان عملیات اربعین، مسئولیت جابه‌جایی و خدمت‌رسانی به زائران را بر عهده داشت و این مأموریت با هماهنگی مطلوب میان دستگاه‌های اجرایی با موفقیت به سرانجام رسید.

شهبازی ادامه داد: انسجام، برنامه‌ریزی دقیق و همکاری مناسب میان مجموعه‌های اجرایی، انتظامی، خدماتی و پشتیبانی، زمینه ارائه خدمات روان و مناسب به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) را در مرز بین‌المللی خسروی فراهم کرد و رضایت مطلوبی از روند جابه‌جایی زائران حاصل شد.

وی با قدردانی از حمایت‌های استاندار کرمانشاه، مسئولان استانی، فرمانداری قصرشیرین، شهرداری کرمانشاه، دستگاه‌های اجرایی، نیروهای انتظامی و امنیتی و همه خادمان اربعین، گفت: موفقیت عملیات حمل‌ونقل اربعین حاصل همدلی، هماهنگی و تلاش شبانه‌روزی همه دستگاه‌ها و نیروهای حاضر در میدان خدمت بود.

مسئول قرارگاه حمل‌ونقل اربعین مرز بین‌المللی خسروی در پایان از تلاش صادقانه رانندگان، کارکنان ناوگان حمل‌ونقل و تمامی عوامل اجرایی که با روحیه ایثار، مسئولیت‌پذیری و عشق به اهل‌بیت (ع) در خدمت زائران بودند، قدردانی کرد و ابراز امیدواری کرد که این خدمات مورد قبول درگاه الهی و حضرت اباعبدالله الحسین (ع) قرار گیرد و در سال‌های آینده نیز توفیق خدمت به زائران نصیب آنان شود.