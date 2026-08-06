به گزارش خبرنگار مهر، رضا جان‌فشان نوبری شامگاه پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اعلام این خبر، اظهار کرد: عصر امروز در پی اعلام وقوع آتش‌سوزی در یک واحد مسکونی واقع در منطقه لک‌لر تبریز، تیم‌های عملیاتی سازمان آتش‌نشانی به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: بررسی‌های اولیه نشان داد اتصال جریان برق دستگاه سشوار عامل آغاز حریق بوده و آتش پس از سرایت به اتاق خواب، بخش‌هایی از واحد مسکونی را درگیر کرده است.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی تبریز ادامه داد: این حادثه در طبقه دوم یک ساختمان پنج‌طبقه رخ داده بود که به دلیل گسترش آتش و انتشار دود، خسارات مالی قابل توجهی به واحد مسکونی وارد شد.

جان‌فشان نوبری خاطرنشان کرد: آتش‌نشانان پس از حضور در محل، عملیات مهار و اطفای حریق را انجام داده و با توجه به اشباع ساختمان از دود، اقدام به تخلیه دود و انتقال دو نفر از ساکنان دودگرفته طبقات دیگر کردند.

وی گفت: این عملیات با تلاش نیروهای اعزامی بدون تلفات جانی پایان یافت.