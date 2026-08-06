به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی انتظامی استان قزوین اعلام کرد: در پی رصدهای مستمر فضای مجازی توسط کارشناسان پلیس، فردی که با رویکردی هنجارشکنانه اقدام به انتشار مطالب توهین‌آمیز درباره زائران اربعین حضرت اباعبدالله الحسین(ع) کرده بود، شناسایی شد.

بر اساس این گزارش، متهم با انتشار استوری‌های توهین‌آمیز در صفحه شخصی خود، با هدف ایجاد خدشه در فضای عمومی جامعه و تعرض به باورها و ارزش‌های مذهبی، اقدام به این رفتار کرده بود که پس از شناسایی، در محل کار خود توسط مأموران انتظامی دستگیر شد.

فرماندهی انتظامی استان قزوین با تأکید بر استمرار رصد فضای مجازی خاطرنشان کرد: پلیس با هرگونه اقدامی که با هدف توهین به ارزش‌های دینی، ملی و ایجاد اختلال در امنیت روانی جامعه انجام شود، برخورد قانونی خواهد داشت.

در این اطلاعیه از شهروندان خواسته شده است در صورت مشاهده موارد مجرمانه در فضای مجازی، موضوع را از طریق مسیرهای قانونی به پلیس اطلاع دهند.