به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین سید محمدعلی شهیدی روز دوشنبه ۲ مهرماه در سفر به استان خوزستان با جمعی از مجروحان حادثه تروریستی اهواز که در بیمارستان ارتش و بیمارستان آپادانا بستری بودند دیدار و گفت‌وگو کرد و از نزدیک در جریان روند درمانی آنان قرار گرفت.

نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران در این دیدارها که به صورت جداگانه و چهره به چهره صورت گرفت ضمن ابلاغ سلام مقام معظم رهبری و رییس جمهور گفت: چنین حوادثی نه تنها بر روحیه مردم ما تأثیر منفی نمی‌گذارد، بلکه آن‌ها را برای مقابله با دشمنان متحد و منسجم می‌کند.

معاون رییس جمهور افزود: خوشبختانه روحیه مجروحان و آسیب دیدگان این حادثه بسیار عالی است و نشان‌دهنده جاری بودن روحیه و فرهنگ ایثار و فداکاری در جامعه اسلامی و بین تک تک مردم کشورمان است.

وی با آرزوی بهبودی و شفای عاجل برای مجروحان این حادثه گفت: شما عزیزان در راه دفاع از کشور و دین خود فداکاری کردید و بنیاد شهید و امور ایثارگران نیز طبق وظیفه قانونی خود در خصوص تحت پوشش گرفتن شما به‌عنوان جانباز اقدام می‌کند و پرونده‌های مربوط به این حادثه نیز در اسرع وقت در روند اجرایی قرار می‌گیرند.

مجروحان این حادثه نیز در این دیدارها به بیان شرحی از وضعیت و آسیب‌دیدگی‌های خود پرداختند.

رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران همچنین در حاشیه این دیدارها و در گفت‌وگویی خبری گفت: دشمن از وحدت مردم ایران و مردم خوزستان ناراحت است و امروز در مراسم تشییع پیکرهای شهدای این عزیزان شاهد اوج این وحدت و اتحاد بودیم.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین شهیدی افزود: بسیاری از مجروحان این حادثه افراد غیرنظامی، زنان و کودکان هستند که قساوت دشمنان را نشان می‌دهد. خوشبختانه مجروحان این حادثه دارای روحیه بسیار خوبی هستند و از روند درمانی خود نیز ابراز رضایت داشتند.

وی همچنین در دیدار دیگری با آیت‌الله سید علی شفیعی نماینده مردم استان خوزستان در مجلس خبرگان رهبری و پدر طلبه شهید سید مرتضی شفیعی گفت‌وگو کرد.