۸۰۰۰ مددجو در زندان های مازندران داریم/ لزوم دقت در کار قضاوت

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدعلی تقوی فرد عصر دوشنبه در آیین تکریم و معارفه رییس دادگستری نکا در سالن همایش ارشاد این شهرستان افزود: کار قضات کاری دقیق و مهم است و باید دقت در این کار مورد توجه ویژه همه قضات باشد.

وی گفت : دادگستری باید پناهگاهی امن برای مردم و محور آرامش در جامعه باشد و باید در این بخش با مراقبت و مواظبت در کار و دقت در امور توسط قضات این امنیت برقرار و عدالت ایجاد شود.

رئیس دادگستری مازندران با تاکید بر رعایت حقوق مردم و افزایش حوصله و زمان در بررسی پرونده ها توسط قضات گفت: هدف ما فراهم کردن امنیت و آرامش در جامعه است و لذا باید همه قضات ما باید حکیمانه، عالمانه و هوشمندانه حکم دهند.

تقوی فرد گفت: همه ما باید تلاش کنیم تا صلح و سازش در جامعه ایجاد شود و برای فکر و اندیشه خود ارزش و احترام قائل باشیم و بدانیم اگر آنچنان که به ظاهر سر توجه می شود به درون و محتویات سر توجه شود؛ شاهد این مشکلات و جرائم و فساد نخواهیم بود.

وی افزود: قاضی باید مراقب کار و اعمال خود باشد و رییس دادگستری بعنوان رییس یک سازمان و تشکیلات بزرگ، باید برای آرامش و برقراری عدالت تلاش کند رصد کردن عملکرد شهروندان، رصد کردن عملکرد همکاران قضایی و رصد کردن خود را در دستور کار قرار دهد.

امام جمعه نکا گفت: رفع مشکلات حقوقی مردم و صیانت از حقوق آنان وظیفه کارکنان این دستگاه است که باید با درستکاری ادامه یافته و در دستور کار باشد.

حجت الاسلام محمدباقر محمدی لایینی با اعلام اینکه امنیت خوبی اکنون در جامعه برقرار است و نیروهای امنیتی به وظیفه خود عمل کردند؛ افزود: مردم به دستگاه قضایی اعتماد دارند و دستگاه قضا هم باید با درستکاری و رعایت عدالت جوابگوی مردم باشد.

در این مراسم با تقدیر از خدمات و زحمات امرالله حضرتی رئیس سابق دادگستری نکا؛ علی‌اکبر شیرسوار به عنوان رئیس جدید دادگستری نکا با حکم حجت‌الاسلام آملی‌لاریجانی رئیس قوه قضائیه معرفی شد.