توافق نهایی با ۳ ملی پوش/ جذب بازیکن خارجی غیر ممکن است

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا کلاسنگیانی شامگاه دوشنبه در حاشیه تمرین تیم بسکتبال شهرداری گرگان در گفتگو با خبرنگاران، اظهار کرد: تمرینات تیم شهرداری گرگان برای حضور در فصل جدید لیگ برتر بسکتبال از خردادماه با حضور بازیکنان بومی آغاز شد و سعی کردیم از تمام ظرفیت‌های بسکتبال منطقه استفاده کنیم.

وی با بیان اینکه از ۱۳ بازیکن حاضر در تمرینات تیم شهرداری گرگان ۱۱ بازیکن بومی و دو بازیکن غیر بومی هستند، تصریح کرد: بابک نظافت، صابر مخدومی، یاسین کلاسنگیانی، دانیال ایزدپناه، رهام کبیر، مبین شیخی، پدرام فخفوری، خشایار علی اکبری، حسین گلبینی، امیرحسین یعقوب پور و فرشاد دژستان، بازیکنان بومی ما هستند که تا این لحظه با هیچ کدام از آنها قرارداد امضا نکرده‌ایم اما امضای قرارداد با ۶ تای آنها قطعی است.

کلاسنگیانی افزود: مسعود سلیمانی و سامان طاهرپور هم دو بازیکن غیر بومی هستند که با آنها قرارداد رسمی امضا کرده‌ایم.

وی ادامه داد: توافق نهایی با سه بازیکن ملی پوش هم انجام شده که طی روزهای آینده با ورود آنها به گرگان قراردادشان امضا خواهد شد.

کلاسنگیانی اضافه کرد: پس از اضافه شدن سه بازیکن ملی پوش به جمع دیگر بازیکنان، از روز شنبه تمرینات تیم وارد مرحله جدیدی خواهد شد و ۷۰ درصد از لیست نهایی بازیکنان را معرفی خواهیم کرد.

وی تصریح کرد: با بازیکنانی مانند ارسلان کاظمی، اصغر کاردوست، حامد حسین زاده، روزبه ارغوان و آرن داوودی هم مذاکره کردیم که تا کنون توافقی حاصل نشده و در صورتی که بودجه باشگاه به ما این اجازه را بدهد برای جذب یک یا دو بازیکن ملی پوش دیگر تلاش خواهیم کرد.

به حضور در جمع چهار تیم و فینال فکر می‌کنیم

سرمربی تیم بسکتبال شهرداری گرگان در خصوص بودجه این تیم در لیگ برتر بسکتبال گفت: باید از شهردار و اعضای شورای شهر گرگان تشکر کنم که در این فصل نگاه ویژه‌ای به بسکتبال داشتند اما متاسفانه به دلیل افزایش قیمت دلار جذب بازیکن خارجی تقریبا غیر ممکن شده است.

کلاسنگیانی افزود: تمام سعی کادر فنی این بوده که با شرایط موجود بودجه را مدیریت کنیم و با تیمی در شان بسکتبال گرگان در لیگ برتر حضور یابیم.

وی در پاسخ به این سوال که هدف تیم شهرداری گرگان در فصل جدید لیگ برتر بسکتبال چیست، اظهار کرد: با اضافه شدن سه بازیکن ملی پوش و در صورت جذب یک یا دو بازیکن ملی پوش دیگر به حضور در جمع چهار تیم پایانی و حتی فینال رقابت‌ها فکر خواهیم کرد.

کلاسنگیانی تصریح کرد: البته ورزش غیر قابل پیش بینی است و من نمی‌توانم قولی بدهم اما تمام سعی خود را می‌کنیم تا بهترین نتیجه را برای بسکتبال گرگان به ارمغان بیاوریم.

وی ادامه داد: با تکمیل شدن تیم در هفته آینده دو دیدار رفت و برگشت با تیم کاله آمل برگزار خواهیم کرد و در صورت امکان یک دیدار هم با تیمی از مشهد خواهیم داشت.

وی در پایان با بیان اینکه هواداران نقطه قوت بسکتبال گرگان هستند، گفت: از هواداران بسکتبال گرگان می‌خواهم کمی صبور باشند و از ما حمایت کنند، من قول می‌دهم بازی به بازی شرایط تیم بهتر شود و انتظارات آنها را برآورده کنیم.