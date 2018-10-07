علیاصغر مجد در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به اختصاص یک میلیارد تومان اعتبار استانی برای تجهیز مدارس دامغان، افزود: همچنین در سال جاری اعتباری معادل ۲۱۰ میلیون تومان از محل اعتبارات توسعه متوازن برای تعمیر و تجهیز اردوگاه استانی چشمهعلی دامغان اختصاص پیدا کرد.
وی با اشاره به اینکه ۱۳ درصد دانشآموزان استان سمنان در دامغان تحصیل میکنند، تصریح کرد: ۱۳ هزار و ۱۰۰ دانشآموز دامغانی در ۹۷ آموزشگاه تحصیلی پسرانه و دخترانه و در ۵۰۲ کلاس درس مشغول به تحصیل هستند.
رئیس شورای آموزشوپرورش دامغان اضافه کرد: در بخش امیرآباد از توابع شهرستان نیز یک هزار و ۳۰۰ دانشآموز در ۳۲ آموزشگاه با ۲۱۰ فرهنگی مشغول به تحصیل هستند.
مجد یادآور شد: ۱۳ دستگاه مینیبوس و دو دستگاه اتوبوس کار حملونقل و سرویسدهی دانشآموزان منطقه امیرآباد را بر عهدهدارند.
وی خاطرنشان کرد: آموزشوپرورش منطقه امیرآباد دارای ۵۸ فضای آموزشی است که از این تعداد ۳۶ ملک دارای سند و ۲۲ ملک دیگر آموزشی فاقد سند است.
فرماندار دامغان از اتمام پروژه احداث بزرگترین سالن ورزشی وابسته به آموزشوپرورش در شهرک مسکن مهر دامغان خبر داد و گفت: برای احداث این سالن ورزشی ۳.۵ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.
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