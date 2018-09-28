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۶ مهر ۱۳۹۷، ۹:۳۹

جوانترین بازیکن تاریخ دربی؛

صیادمنش رکورد حسن روشن را شکست

صیادمنش رکورد حسن روشن را شکست

اللهیار صیادمنش بازیکن تیم فوتبال استقلال با حضور در دربی هشتاد و هشتم مقابل پرسپولیس رکورددار جوان‌ترین بازیکن حاضر در تاریخ این رقابت‌ها شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهاجم جوان تیم فوتبال استقلال با حضور در دربی ۸۸ توانست رکورد جوان ترین بازیکن تاریخ دربی‌ها را به خود اختصاص دهد. صیادمنش که در این بازی به عنوان بازیکن جانشین به میدان رفت، در حالی حضور در دربی را تجربه کرد که ۱۷ سال و ۲ ماه و ۲۸ روز سن داشت.

رکورد جوان ترین بازیکن تاریخ دربی‌ها پیش از این به حسن روشن دیگر بازیکن آبی پوشان تعلق داشت. روشن در حالی برای اولین بار با پیراهن استقلال مقابل پرسپولیس به میدان رفت که ۱۷ سال و ۹ ماه و ۴ روز سن داشت.

سرخابی های تهران در هفته هشتم رقابتهای لیگ برتر به مصاف هم رفتند که تقابلشان پس از نود دقیقه تلاش بدون رد و بدل شدن گل به پایان رسید. 

کد مطلب 4414512

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