«من و شما» این هفته پخش نمی شود

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی قندی تهیه کننده برنامه «من و شما» درباره پخش قسمت جدید این برنامه گفت: بنا بود که قسمت چهارم از فصل سوم «من و شما» امروز ششم مهر از شبکه شما پخش شود اما به واسطه اتفاق تلخی که برای هموطنانمان در اهواز و در جریان حمله تروریستی افتاد و همچنین احترام به ایام عزاداری حسینی قسمت بعدی در تاریخ بیست مهر ماه به صورت زنده از شبکه شما پخش خواهد شد.

وی بیان کرد: در این فاصله فرصتی برای ما فراهم می‌شود تا با همکاری اتاق فکر برنامه به ایده های جدیدتر و پخته کردن ایده های قبلی برسیم و با قدرت بیشتر برگردیم.

آتیلاپسیانی، محسن کیایی و حمید گودرزی مهمانان هفته های ابتدایی فصل سوم برنامه بودند.

«من و شما» به تهیه کنندگی هادی قندی و اجرای آرش ظلی‌پور و سردبیری دنیا خمامی جمعه ها ساعت ۱۴ از شبکه شما و همزمان از ۱۲ شبکه استانی دیگر به صورت زنده پخش می‌شود.