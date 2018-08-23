افتتاحیه فصل سوم «من و شما» با آتیلا پسیانی

به گزارش خبرگزاری مهر، فصل سوم «من و شما» از جمعه این هفته آغاز می شود. فردا اولین قسمت از این برنامه در حالی از شبکه شما به صورت زنده پخش می شود که آتیلا پسیانی مهمان اولین قسمت این برنامه خواهد بود.

پسیانی که کمتر در گفتگویی حاضر می شود فردا با حضورش در اولین قسمت از فصل سوم «من و شما» مهمان آرش ظلی پور خواهد بود و به پرسش های این مجری پاسخ خواهد داد.

همچنین خواننده تیتراژ آغاز و پایان این فصل برنامه گرشا رضایی و علیرضا طلیسچی هستند.

هادی قندی مانند فصل های گذشته تهیه کننده «من و شما» است و آرش ظلی پور به عنوان مجری و دنیا خمامی نیز سردبیری این برنامه را برعهده دارد.

«من و شما» جمعه ها ساعت ١٤ از شبکه شما به صورت زنده پخش می شود.