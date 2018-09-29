۷ مهر ۱۳۹۷، ۱۳:۳۴

تصاویری از ون هیدروژنی که با یکبار سوختگیری ۴۰۰ مایل طی می کند

یک کارآفرین اسکاتلندی قصد دارد ون هیدروژنی بسازد که با یکبار سوختگیری فاصله ۴۰۰ مایلی بین لندن تا گلاسگو را طی می کند. این سفر در ۲۰۱۹ انجام می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، یک کارآفرین اسکاتلندی قصد دارد طیفی از ون های هیدروژنی بسازد که می توانند فاصله ۴۰۰ مایلی میان گلاسگو تا لندن را بدون سوختگیری طی کنند.

 امیل رانگلوف طرح اولیه از ناوگانی از ون های نوآورانه H2Vans را ارائه کرده است. این ون ها می توانند بدون نیاز به سوختگیری ساعت ها حرکت کنند و به جای گازهای گلخانه ای از اگزوز آنها آب آشامیدنی بیرون می آید.

 قرار است این ون در ۲۰۱۹ میلادی از گلاسگو تا لندن را بدون توقف برای سوخت گیری طی کند.

 این ون می تواند فقط با یک باک پر هیدروژن حداکثر مسافت ۵۰۰ مایل را طی کند. همچنین باک آن ۶ دقیقه ای پر می شود. ون مذکور سبک، ماندگار، حافظ محیط زیست  است.

رانگلوف در این باره می گوید: ما سعی داریم خودروهای حافظ محیط زیستی بسازیم که گازهای گلخانه ای تولید نکنند. علاوه برآن این خودروها طرح های جالبی خواهند داشت و در مقایسه با خودروهای فعلی امنیت بیشتری دارند.سلول سوختی این خودرو هیدروژن و اکسیژن را به آب تبدیل می کند. در مرحله بعد موتور الکتریسته را به نیروی لازم برای موتور تبدیل می کند.

شیوا سعیدی

