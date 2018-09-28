حسن ناصر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری نخستین جشنواره برداشت انگور شهرستان کارون با حضور مسئولان سراسر استان و استقبال بسیار خوب مردم کشور افزود: برگزاری نمایشگاه توانمندی های بخش صنایع دستی و غذاهای محلی در اداره‌ میراث فرهنگی به مناسبت دهه کرامت با حضور فرماندار به مدت ۱۰ روز نیز از دیگر اقدامات انجام شده بود.

رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کارون در ادامه از پیگیری شروع مرمت پروژه پل کوت سید صالح به عنوان تنها اثر ثبت ملی شهرستان کارون خبر داد.

ناصر عنوان کرد: برگزاری نمایشگاه ظرفیت های جدید شناسایی شده شهرستان با همکاری کانون کارآفرینان شهرستان در منطقه کانتکس به مدت سه روز، برگزاری جشنواره استانی برداشت رطب و خرما شهرستان کارون و همچنین ساماندهی بخش سرمایه گذاری و همکاری برای نهایی شدن پرداخت تسهیلات پرونده ماهی طلایی به عنوان یک سفره خانه منحصر به فرد در خوزستان از دیگر اقدامات انجام شده در این اداره است.

وی بیان کرد: پیگیری طرح مسیر گردشگری آبی شهرستان (پل پنجم اهواز، روستای عمیره یا روستای حقوق بشر، روستای مظفریه، روستای غزاویه‌بزرگ و روستای طرفای) در چندین نوبت به منظور رفع موانع موجود و مکان یابی مناسب برای احداث اسکله و تعریف یک مسیر گردشگری با جاذبه های متفاوت در مسیر گردشگری شهرستان از جمله اقدامات مهم میراث فرهنگی کارون بود.

رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کارون در پایان خبر داد: پیگیری و چندین نوبت بازدید به منظور ایجاد یک مجتمع تفریحی و اقامتی در روستای عطیش با همکاری فرمانداری شهرستان و پیگیری معاونت گردشگری اداره کل میراث فرهنگی خوزستان، احیای پخت کلوچه محلی و سنتی مظفریه و همچنین احیای تولید کفش چرم دست دوز استاد معاوی در مرداد ماه ۹۷ نیز از دیگر اقدامات این اداره در نیمه نخست سال جاری بودند.