استان ایلام آماده ورود ۳ میلیون زائر اربعین است

به گزارش خبرگزاری مهر، سلام امینی اظهار داشت: زائران معمولا از استان ایلام و شهرستان مهران به سبب آنکه کمترین فاصله به عتبات عالیات را نسبت به سایر نقاط مرزی دارد تردد میکنند در نتیجه زوار بیشترین مسیر را در ایران حضور دارند. در واقع مرز مهران به عنوان امنترین و نزدیکترین مرز زمینی کشور و به گونهای دروازه عتبات و عالیات محسوب میشود.
وی بیان کرد: در موسم اربعین حدود ۳ میلیون زائر وارد ایلام میشوند و یکی از زیرساختهای لازم و مهم برای این سفر راه است؛ بخش عمدهای از مسیر ۹۰ کیلومتری ایلام تا مهران دو بانده شده، البته زمانی که با ترافیک سنگین در این مسیر مواجه میشویم یک مسیر دیگر نیز به نام ایلام- ملکشاهی و مهران برای تردد زوار وجود دارد که درحال بازسازی و به سازی است.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه در برگزاری همایش اربعین تمامی ارگانها از جمله وزارتخانههای آموزش و پرورش، راه و شهرسازی، شهرداری تهران و... همکاریهای بسیاری انجام می دهند، اظهار کرد: بایستی تمامی مسئولان برای ساماندهی وضعیت راههای ایلام و مهران وارد عمل شوند چراکه برگزاری درست، دقیق و منظم اربعین آبروی نظام جمهوری اسلامی ایران است.
وی گفت: زیرساختهای ایلام برای خدمات رسانی به زوار اربعین تا حدودی آماده بوده اما نیاز است این زیرساختها به منظور خدماترسانی بهتر تقویت شود البته در گذشته مشکلاتی در مورد اسکان زائران و ایستگاه صلواتی وجود داشت اما تلاش میشود این مشکلات تا حدودی رفع شده و نگرانی زیادی در این رابطه وجود ندارد.
امینی با بیان اینکه فرودگاه استان ایلام نسبت به سال گذشته مجهزتر شده است، ادامه داد: از آنجا که کشورهای بسیاری در همایش اربعین شرکت میکنند تعداد پروازهای بین المللی فرودگاه ایلام افزایش پیدا کرده است.
نظر شما