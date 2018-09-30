به جای شفر باید به مدیریت استقلال اولتیماتوم داد

هادی طباطبایی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص دیدار سرخابیهای تهران اظهار داشت: این بازی بار فنی زیادی نداشت. برای هر دو تیم نباختن ملاک بود و هر کدام برای این منظور دلایل خاص خود را داشتند. پر واضح بود که اگر استقلال در این بازی شکست میخورد، وارد یک بحران جدید شده و این بحران برای این تیم گران تمام میشد. لذا اولویت برای آنها نباختن بود و توانستند به این هدف هم برسند.
وی در خصوص اظهاراتش در یک برنامه تلویزیونی در خصوص رییس هیات مدیره باشگاه استقلال بیان داشت: همچنان میگویم آقای ملکی از خانواده استقلال نیست و افرادی باید در مسند مدیریت این باشگاه باشند که از این خانواده هستند. نمیشود باشگاهی مثل استقلال با بیش از ۷۰ سال قدمت مدیرانی از جنس خودش نداشته باشد. گماردن مدیرانی خارج از خانواده نتیجهاش همین میشود که الان میبینید.
دروازهبان سابق آبی پوشان تصریح کرد: مدیریت فعلی در واقع همان مدیریت قبلی است که ظاهرش تغییر کرده اما در محتوا و سیاست تغییری ایجاد نشده است. این نوع مدیریت است که باعث میشود استقلال صاحب گران ترین نیمکت ذخیرهها بشود و با صرف میلیاردها تومان بازیکنانی را میخرند که نمیتوانند از آنها در بازیهای حساس استفاده کنند.
طباطبایی بیان داشت: الحاجی گرو و نیومایر کدام حرکت مثبت را برای استقلال کردهاند؟ آنها در قبال صرف چه هزینههایی به استقلال آمدهاند و آیا این هزینهها مقرون به صرفه بوده است؟ آیا واقعا در فوتبال خودمان بازیکنانی مثل نیومایر و الحاجی گرو وجود ندارند؟ من خیلی دوست دارم پاسخ این سئوال مرا بدهند که علی قربانی بهتر بود یا الحاجی گرو؟ مسئول این تصمیم در باشگاه استقلال چه کسی است که باعث شد علی قربانی برود و به جای او یک بازیکن خارجی چند میلیاردی بیاید که کاراییاش کمتر از او است.
پیشکسوت آبی پوشان گفت: حالا این بحث افتاده که آیا به شفر اولتیماتوم دادهاند یا خیر. به نظر من اگر قرار باشد اولتیماتومی در کار باشد این اولتیماتوم را باید به مدیریت استقلال بدهند نه به شفر.
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