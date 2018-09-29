تسریع در صدور مجوزهای اشتغالزایی در کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند امروز شنبه در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان که در استانداری کرمانشاه برگزار شد ضمن تاکید بر لزوم تسریع در خصوص صدور مجوزهای استغالزایی، اظهار داشت: باید از ظرفیت های اشتغالزایی در استان استفاده شود.

وی افزود: در این راستا درخصوص صدور مجوز پرورش ماهی درقفس از سوی محیط زیست استان ظرف مدت ۴۸ اقدام شود چرا که این سدها می تواند ظرفیت خوبی برای ایجاد اشتغال در استان باشد.

استاندار کرمانشاه خاطر نشان کرد: در خصوص بازارچه عرضه آبزیان نیز با همکاری شهرداری باید هر چه سریعتر اقدام شود تا بتوانیم سرانه مصرف را از ۹ کیلوگرم افزایش دهیم و به ۹ کیلو ۵۰۰ گرم آنرا در سال ۹۸ برسانیم.

وی در خصوص طرح های اشتغالزایی کشاورزی گفت: احداث ۲۹ هکتار گلخانه در استان ظرفیت خوبی است کا باید از طریق جهاد کشاورزی به طور جدی پیگیری شود.

بازوند از پرداخت ۱۰۰ درصدی طلب گندمکاران توسط دولت خبر داد و یادآور شد: دولت این مطالبات را به صورت اسناد در اختیار سازمان جهاد کشاورزی قرار داده است اما هنوز نتوانسته است این اسناد را نقد کند.

وی با تاکید بر واگذاری پروژه ها به بخش خصوصی اظهار داشت: دستگاهها در مقابل این واگذاری هیچ واهمه ای نداشته باشند.

استاندار کرمانشاه افزود: دستگاهها باید تا سه شنبه آینده نسبت به این واگذاری ها اقدام کنند که در غیر اینصورت سازمان برنامه و بودجه به این مهم ورود پیدا خواهد کرد.

وی در پایان تاکید کرد: دستگاهها اطمینان داشته باشند که با این واگذاری ها از نظر سازمان بازرسی و دیوان محاسبات برای آنها مشکلی به وجود نخواهد آمد.