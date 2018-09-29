به گزارش خبرگزاری مهر، حسین سعیدی مدیرعامل بهنشر (انتشارات آستان قدس رضوی) گفت: همزمان با آغاز مسابقه ملی کتابخوانی «دعبل و زلفا»، این کتاب که از تولیدات مشارکتی ما با موسسه جونان و تشکلهای انقلابی آستان قدس رضوی است، در بازه زمانی حدود یک سال به چاپ بیست و نهم رسید.
وی با بیان اینکه در حال حاضر مجموع شمارگان این کتاب ۳۴ هزار نسخه رسیده، گفت: پیشبینی میشود تا پایان مهلت در شرکت مسابقه کتابخوانی «دعبل و زلفا» تیراژ این اثر به ۵۰ هزار نسخه برسد. «دعبل و زلفا» عنوان رمانی به قلم حجتالاسلام و المسلمین مظفر سالاری نویسنده رمان پرفروش «رؤیای نیمه شب» است.
مدیرعامل بهنشر در ادامه گفت: این اثر روایتی عاشقانه از آشنایی و زندگی پر فراز و نشیب دعبل خزاعی، شاعر اهل بیت(ع) و همسر سازشناپذیرش زلفا را روایت میکند. در این کتاب، مقاطعی از زندگی دعبل در زمان امام موسی کاظم(ع) و امام رضا(ع) به صورت داستانی کنکاش شده است؛ عشق میان او و زلفا بستری جذاب برای ماجراهای فراوان این رمان است که تلاش دارد بر اساس دادههای تاریخی به بازسازی و بازآفرینی ماجراها و حوادث بپردازد.
سعیدی گفت: بهنشر که چاپ نخست کتاب «دعبل و زلفا» را همزمان با دهه کرامت سال ۹۶ منتشر کرده بود، اکنون چاپ بیست و نهم این اثر را در قطع رقعی، با شمارگان یک هزار نسخه منتشر و با قیمت ۲۵۰ هزار ریال روانه بازار کرده است که البته علاقهمندان به شرکت در مسابقه «دعبل و زلفا» میتوانند این اثر را با تخفیف ۵۰ درصدی خریداری کنند. این اثر منبع مسابقه ملی کتابخوانی «دعبل و زلفا» است که همزمان با آغاز دهه کرامت با مشارکت بهنشر و شبکه جوانان رضوی(شجر) و همچنین سایر مؤسسات و مجموعههای آستان قدس رضوی و کشوری در حال برگزاری است و تا پایان ماه صفر(آبان ماه) و ایام شهادت امام رضا(ع) ادامه خواهد داشت.
وی در پایان، با بیان اینکه سؤالات مرحله نهایی این مسابقه در تاریخ ۲۴ آبان و همزمان با هفته کتاب و کتابخوانی منتشر میشود، گفت: شرکتکنندگان تا پایان آبان ماه برای ارسال پاسخها مهلت دارند و قرعهکشی مرحله نهایی نیز در روز، چهارم آذر ماه مصادف با ۱۷ ربیعالاول و سالروز میلاد فرخنده پیامبر اکرم(ص) انجام خواهد شد.
نظر شما