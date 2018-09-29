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۷ مهر ۱۳۹۷، ۱۳:۳۳

آشنایی با تاریخچه داروسازی در «سمسارستان»

آشنایی با تاریخچه داروسازی در «سمسارستان»

برنامه «سمسارستان» امشب مخاطبان رادیو صبا را با تاریخچه صنعت داروسازی آشنا می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی رادیو صبا، برنامه «سمسارستان» امشب شنبه هفتم مهر به تاریخچه صنعت داروسازی در قالب روایت و نمایش می پردازد.

از هنگام تهیه و جمع آوری مواد دارویی، دانش داروسازی آغاز و به این ترتیب در اثر بروز بیماری های مختلف و غریزه بقا در طول اعصار متمادی، داروهای مختلف کشف شد.

برنامه «سمسارستان» به نویسندگی و تهیه‎کنندگی نسیم السادات صباغان و با بازیگری مهبد قناعت پیشه، آرش راسخ، محمدرضا قلمبر و گلچهره زند ساعت ۲۰:۴۵ به مدت ۱۵ دقیقه روی موج اف ام ردیف ۱۰۵,۵ مگاهرتز از رادیو صبا پخش می شود.

کد مطلب 4415602
آروین موذن زاده

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