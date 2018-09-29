آشنایی با تاریخچه داروسازی در «سمسارستان»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی رادیو صبا، برنامه «سمسارستان» امشب شنبه هفتم مهر به تاریخچه صنعت داروسازی در قالب روایت و نمایش می پردازد.

از هنگام تهیه و جمع آوری مواد دارویی، دانش داروسازی آغاز و به این ترتیب در اثر بروز بیماری های مختلف و غریزه بقا در طول اعصار متمادی، داروهای مختلف کشف شد.

برنامه «سمسارستان» به نویسندگی و تهیه‎کنندگی نسیم السادات صباغان و با بازیگری مهبد قناعت پیشه، آرش راسخ، محمدرضا قلمبر و گلچهره زند ساعت ۲۰:۴۵ به مدت ۱۵ دقیقه روی موج اف ام ردیف ۱۰۵,۵ مگاهرتز از رادیو صبا پخش می شود.