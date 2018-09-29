حضور آتش نشانان داوطلب در ایستگاه های منتخب مترو

به گزارش خبرگزاری مهر، فرنوش نوبخت گفت: شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه با مشارکت سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران روز شنبه 7 مهرماه 97 همزمان با روز آتش نشانان با حضور در ۵ ایستگاه منتخب متروی تهران به توزیع اقلام فرهنگی آتش نشانی پرداختند و به سئوالات شهروندان و مسافران در خصوص موضوعات ایمنی پاسخ دادند.

وی تصریح کرد: آتش نشانان داوطلب ازساعت 9 صبح تا 16 بعدازظهر در ایستگاه صادقیه، امام خمینی(ره)، دروازه دولت، تئاتر شهر، تجریش به شهروندان و مسافران محترم خدمات ارائه می دهند

نوبخت افزود: افراد علاقه مند به همکاری با آتش نشانی نیز می توانند با حضور در ایستگاه های منتخب برای ثبت نام به عنوان آتش نشان داوطلب نیز اقدام کنند.

مدیر عامل شرکت بهره برداری متروی تهران وحومه در پایان از برپایی نمایشگاه عکس در 2 ایستگاه امام خمینی (ره)و پانزده خرداد خبر داد و افزود: عکس های ارائه شده در این نمایشگاه از عملیات‌های واقعی آتش نشانان است.