میزبانی تیم آپکو پارس قم از نمایندگان مشهد، تهران و ساری

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله پایانی لیگ برتر فوتسال امید برای تعیین تیم‌های برتر این رده سنی به میزبانی قم برگزار خواهد شد و ۴ تیم حاضر در این مرحله در قم به صورت دوره‌ای رقابت می‌کنند تا تکلیف تیم قهرمان مشخص شود.

تیم فوتسال آپکو پارس قم که توانست در دور گروهی مسابقات لیگ برتر فوتسال امید در صدر قرار گیرد اکنون آماده است تا با عبور از ۳ گذرگاه دیگر قهرمانی لیگ برتر فوتسال امید را برای فوتسال قم به ارمغان بیاورد.

از آخرین باری که یک تیم قمی قهرمان لیگ فوتسال امید شده مدت زیادی می‌گذرد و با وجود این که تیم‌های قمی تقریباً هر سال در مرحله نهایی لیگ برتر امید حاضر هستند اما دست آن‌ها از جام دور می‌ماند و تیم آپکو پارس قم می‌خواهد این طلسم را بشکند.

دیدارهای این مرحله از مسابقات بین تیم‌های مقاومت تهران، آپکو پارس قم، شهروند ساری و فرش آرای مشهد برگزار می‌شود و تیم‌ها به صورت دوره‌ای و تک بازی با هم روبرو می‌شوند در حالی که اولین حریف نماینده استان قم تیم مقاومت تهران خواهد بود.

آپکو پارس از ۲۲ مهر مسابقات خود را آغاز می‌کند و پس از بازی با مقاومت تهران، به ترتیب برابر فرش آرای مشهد و شهروند ساری به میدان می‌رود که همه مسابقات نیز بدون فاصله زمانی و طی ۳ روز متوالی برگزار می‌شود.

سال گذشته تیم‌های آتلیه طهران قم و هیئت فوتبال قم به مرحله نهایی لیگ برتر فوتسال امید رسیدند اما دوم و سوم شدند و تیم موعود پیرادل مشهد که امسال در دور گروهی حذف شد توانست قهرمان فصل گذشته شود.