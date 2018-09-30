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۸ مهر ۱۳۹۷، ۱۱:۴۵

حبیب‌زاده:

حضور عضو شورای شهر در شورای فنی تهران ضروری است

حضور عضو شورای شهر در شورای فنی تهران ضروری است

رئیس کمیته نظارت شورای اسلامی شهر تهران گفت: حضور یک عضو شورای شهر در شورای فنی تهران برای نظارت مستقیم و دقیق‌تر ضروری است.

به گزارش خبرنگار مهر، افشین حبیب‌زاده در نودمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران که به اصلاحیه مصوبه تعیین وظایف شورای عالی فنی شهرداری تهران اختصاص داشت در مخالفت با پیشنهاد حذف معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران و عضو شورای اسلامی شهر از این شورا اظهار کرد: با وجود اینکه در گذشته نیز سه عضو این شورا از سوی اعضای شورای شهر انتخاب می‌شد اما یکسری مشکلات و انتقادات به عملکرد آنها وجود داشت.

رئیس کمیته نظارت شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: زمانی هم که بحث بازگشت معاون فنی عمرانی شهرداری به این شورا مطرح شد، ابهاماتی وجود داشت که برای رفع این ابهامات و نیز اصلاح رویه، قرار شد به اعضای سه نفره این شورا دو نفر اضافه شوند که یکی معاون فنی و عمرانی شهرداری و دیگری یک عضو شورای اسلامی شهر برای نظارت مستقیم و دقیق‌تر بر مسائل مالی و تعدیل‌هایی بود که صورت می‌گرفت، از این رو حضور معاون فنی و نیز عضو شورای شهر در شورای فنی ضروری است.

کد مطلب 4416467
نورا حسینی

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