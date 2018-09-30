امدادرسانی هلال احمر گلستان به ۲۵۳۸ حادثه دیده از ابتدای سال

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی هروی، صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: از ابتدای سال تا پایان شهریور هلال احمر گلستان به هزار و ۱۲۸ حادثه و دو هزار و ۵۳۸ حادثه دیده امدادرسانی کرده است.

وی افزود: در مرکز کنترل عملیات امداد و نجات استان از اول فروردین تا ۳۱ شهریور هزار و ۱۲۸ حادثه ثبت شده است که چهار هزار و ۲۰۶ نیروی عملیاتی در قالب هزار و ۵۲۵ تیم امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان گلستان به پنج هزار و ۶۶۱ حادثه دیده امدادرسانی کرده اند.

هروی ادامه داد: از این تعداد حادثه دیده دو هزار و ۲۰۹ نفر در حوادث جاده ای، هزار و ۲۱۰ نفر خدمات حضوری، دو نفر در حوادث دریایی و ساحلی، ۹۱ نفر در حوادث کوهستانی، ۱۰۸ نفر حوادث شهری، ۶ نفر در حوادث صنعتی و کارگاهی، ۲۰ نفر در حوادث ریزش آوار، ۲۳۱ نفر در سیل و آبگرفتگی، هزار و ۱۴۱ نفر خدمات مناسبتی و ۱۲ نفر توسط بالگرد به مرکز درمانی منتقل شدند.

وی در خصوص رهاسازی مصدومان در این بازه زمانی به دو هزار و ۵۳۸ مورد عملیات رهاسازی اشاره کرد و گفت: نجاتگران جمعیت هلال احمر پس از گذراندن دوره های تخصصی هر لحظه این آمادگی را دارند که در سریع ترین زمان بر بالین مصدومان برسند.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان گلستان گفت: پایگاه های امداد و نجات بین شهری هلال احمر ۲۴ ساعته آماده خدمات رسانی به شهروندان است و درصورت نیاز به خدمات امداد و نجات هموطنان می توانند با شماره ملی ندای امداد ۱۱۲ تماس بگیرند.