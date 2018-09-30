به گزارش خبرگزاری مهر، ولی اله محمدزاده مدیرکل شیلات مازندران درگردهمایی مدیران تعاونی های پره استان گفت: براساس مصوبه کمیته مدیریت صیدماهیان استخوانی سازمان شیلات ایران ،صیادان پره مازندرانی می توانند ۵ روز زودترازسنوات قبل تورهای صیادی را در دریا پهن و برای صید اقدام کنند.

وی درادامه ضمن تشکر از رعایت قوانین و مقررات صید و صیادی ازسوی جامعه صیادی استان از نقش مشارکتی جامعه صیادی در کنار شیلات مازندران درتکثیر و رهاسازی بچه ماهی در دریا و بازسازی ذخایر آبزیان گفت: دریای خزر همانند استخری است که هرچه درآن کاشته و محافظت شود به همان میزان برداشت خواهد شد و درسال جاری با مشارکت جامعه صیادی حدو د ۹۰ میلیون قطعه بچه ماهی به روش تکثیرمصنوعی ( مراکزبازسازی ) وهمچنین شیل گذاری به منظورتوسعه پایدار صید و صیادی در دریا رهاسازی شده است.

مدیرکل شیلات مازندران آسیب شناسی جامعه صیادی را مهم دانست و برپیگیری مساﺋل و مشکلات صیادان مازندرانی تاکید و تصریح کرد: درشش ماهه نخست امسال دو هزار و ۸۷۵ تن محصولات شیلاتی، اعم ازخاویار پرورشی ،گوشت ماهیان خاویاری ،ماهی قزل آلا وکیلکا به ارزش ۱۲ میلیون دلاربه کشورهای هدف صادرشده است.



محمدزاده درپایان ازنقش یگان حفاظت منابع آبزیان درمبارزه با صیادان غیرمجاز تشکر کرد و گفت: حجم کشفیات یگان در ماهی های غضروفی واستخوانی ۲۵ درصد و دام ۲۳ درصد در مقایسه بامدت مشابه سال قبل افزایش داشته است.