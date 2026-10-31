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۹ آبان ۱۴۰۵، ۱۱:۴۴

انجام ۶۰۰ هزار آزمون کیفیت آب شرب در خراسان جنوبی

انجام ۶۰۰ هزار آزمون کیفیت آب شرب در خراسان جنوبی

بیرجند- مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی از انجام بیش از ۶۰۰ هزار مورد آزمون کلرسنجی و کدورت‌سنجی آب شرب در مناطق شهری و روستایی استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین توکلی صبح شنبه در گفتگو با رسانه‌ها با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای کنترل کیفیت آب آشامیدنی در خراسان جنوبی اظهار کرد: پایش مستمر کیفیت آب با هدف اطمینان از سلامت آب شرب و صیانت از سلامت شهروندان، به‌صورت مستمر در دستور کار شرکت آب و فاضلاب قرار دارد.

وی با اشاره به آمار کلرسنجی آب در مناطق روستایی افزود: ۲۰۴ هزار و ۶۰۳ مورد کلرسنجی توسط آبفا با مطلوبیت ۹۹ درصد و ۸۰ هزار و ۱۸۷ مورد توسط بخش بهداشت با مطلوبیت ۹۴ درصد انجام شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی ادامه داد: در مناطق شهری نیز ۱۶ هزار و ۲۰۹ مورد کلرسنجی توسط آبفا با مطلوبیت ۹۹ درصد و ۱۷ هزار و ۱۳۴ مورد توسط بخش بهداشت با مطلوبیت ۹۷ درصد به ثبت رسیده است.

توکلی با اشاره به نتایج کدورت‌سنجی آب شرب بیان کرد: در مناطق روستایی ۱۸۲ هزار و ۳۹ مورد کدورت‌سنجی توسط آبفا و ۸۲ هزار و ۹۹۲ مورد توسط بخش بهداشت انجام شده که مطلوبیت هر دو بخش ۱۰۰ درصد بوده است.

وی گفت: در مناطق شهری نیز ۱۶ هزار و ۵۹۰ مورد کدورت‌سنجی توسط آبفا و ۱۷ هزار و ۴۲۴ مورد توسط بخش بهداشت انجام شده که در هر دو بخش مطلوبیت ۱۰۰ درصدی حاصل شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی همچنین از انجام پایش‌های میکروبی آب در مناطق شهری و روستایی خبر داد و افزود: ۶ هزار و ۳۲۶ مورد پایش میکروبی در مناطق روستایی و ۶۴۵ مورد در مناطق شهری توسط آبفا انجام شده است.

توکلی ادامه داد: همچنین سه هزار و ۳۳۸ مورد پایش میکروبی در بخش بهداشت و ۵۱۱ مورد نیز توسط ناظران بهداشت و مرکز بهداشت انجام شده است.

وی تأکید کرد: آزمون‌های مستمر کلرسنجی، کدورت‌سنجی و پایش میکروبی نقش مهمی در شناسایی به‌موقع آلودگی‌های احتمالی، کنترل کیفیت آب و اطمینان از تأمین آب سالم و بهداشتی برای مشترکان شهری و روستایی دارد.

کد مطلب 6994789

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