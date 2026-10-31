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۹ آبان ۱۴۰۵، ۷:۴۹

کشف خاویار غیرمجاز در بازار ماهی محمودآباد

کشف خاویار غیرمجاز در بازار ماهی محمودآباد

ساری - مدیرکل شیلات مازندران از اجرای طرح نظارتی و حفاظتی در مناطق غربی و مرکزی استان خبر داد و گفت: در جریان بازرسی از بازار یک کیلو و ۳۰۰ گرم خاویار غیرمجاز در بازار ماهی محمودآباد کشف شد.

نیما حسین‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به تداوم برنامه‌های نظارتی این اداره‌کل برای حفاظت از ذخایر آبزیان دریای خزر اظهار کرد: در راستای ارتقای سطح آمادگی نیروهای عملیاتی و مقابله با تخلفات شیلاتی، تیم عملیاتی ستاد استانی یگان حفاظت منابع آبزیان با حضور در مناطق غربی استان، پایگاه‌های عملیاتی و مراکز عرضه محصولات شیلاتی را مورد ارزیابی و بازرسی قرار داد.

وی افزود: در این مأموریت، پایگاه‌های یگان حفاظت منابع آبزیان در ایزدشهر و نوشهر از نظر وضعیت نیروی انسانی، تجهیزات و میزان آمادگی عملیاتی بررسی شدند و در دیدار با اعضای هیئت‌مدیره تعاونی‌های پره صیادی نیز مسائل و مشکلات این تعاونی‌ها مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

مدیرکل شیلات مازندران با تأکید بر ضرورت پایبندی فعالان حوزه صید و صیادی به ضوابط قانونی تصریح کرد: رعایت مقررات مربوط به حفاظت از منابع آبزیان، نقش مهمی در پایداری ذخایر دریای خزر و صیانت از منافع جامعه صیادی دارد.

حسین‌زاده ادامه داد: در بخش دیگری از این عملیات، بازارهای ماهی در شهرستان‌های رویان، نور و محمودآباد به‌صورت میدانی و غرفه‌به‌غرفه مورد بازرسی قرار گرفتند که حاصل این نظارت‌ها، کشف و ضبط یک کیلو و ۳۰۰ گرم خاویار غیرمجاز از یکی از واحدهای عرضه محصولات شیلاتی در بازار ماهی محمودآباد بود.

وی خاطرنشان کرد: مستندات مربوط به این تخلف برای طی مراحل قانونی جمع‌آوری و اقدامات لازم در دستور کار قرار گرفته است. همچنین بازار ماهی فریدون‌کنار در مسیر بازگشت تیم عملیاتی مورد بازدید قرار گرفت و روند نظارت و اقدامات حفاظتی در این منطقه ارزیابی شد.

مدیرکل شیلات مازندران در پایان، حفاظت از ذخایر ارزشمند آبزیان دریای خزر، مقابله با صید و عرضه غیرمجاز و حمایت از حقوق قانونی جامعه صیادی را از اولویت‌های مهم این اداره‌کل برشمرد و بر استمرار نظارت‌های میدانی و برخورد قانونی با متخلفان تأکید کرد.

کد مطلب 6994734

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