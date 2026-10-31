افت شدید قیمت جهانی طلا و نقره

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از بازارهای مالی جهانی، آخرین نرخ فلزات گران‌بها در معاملات روز جاری اعلام شد که طی آن، قیمت طلا (Gold) با واحد ارزی دلار ایالات متحده آمریکا (USD) برای هر اونس (oz) معادل ۳,۸۷۵.۵۳ دلار ثبت شد که این رقم نشان‌دهنده کاهش ۱۴۳.۸۲ دلاری و افت ۳.۵۸ درصدی است.

همچنین بر اساس نمودار و داده‌های معاملاتی مربوط به یک روز گذشته (۱ Day)، قیمت نقره (Silver) با واحد ارزی دلار ایالات متحده آمریکا (USD) برای هر اونس (oz) در سطح ۴۹.۱۲ دلار قرار گرفت که این فلز نیز با کاهش ۳.۱۹ دلاری و افت ۶.۱۰ درصدی همراه شد.