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۸ مهر ۱۳۹۷، ۱۷:۱۳

طی حکمی از سوی استاندار تهران؛

«علیرضارشیدیان» به عنوان بخشدار مرکزی قرچک منصوب شد

«علیرضارشیدیان» به عنوان بخشدار مرکزی قرچک منصوب شد

قرچک- «علیرضارشیدیان» طی حکمی از سوی استاندار تهران به‌ عنوان بخشدار مرکزی قرچک منصوب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، طی حکمی از سوی محمد حسین مقیمی استاندار تهران، «علیرضارشیدیان» به‌ عنوان بخشدار مرکزی قرچک منصوب شد.

استاندار تهران در حکم علیرضا رشیدیان آورده است: به موجب این حکم و بنا به پیشنهاد فرماندار شهرستان قرچک جنابعالی را به سمت سرپرست معاونت امور فنی و عمرانی فرمانداری قرچک تعیین می‌شوید.

مقیمی در حکم سرپرست بخشدار مرکزی قرچک تاکید کرد: امید است با اتکا به خداوند تبارک و تعالی در جهت هماهنگی امور مربوطه با عنایت به شرح وظایف قانونی با اتخاذ تدابیر شایسته در اعمال سیاست های دولت تدبیر و امید موفق و مؤید باشید.

گفتنی است که علیرضا رشیدیان دارای ارشد حقوق خصوصی از کارمندان رسمی وزارت کشور با سوابقی همچون مسئول امور عمرانی فرمانداری پاکدشت، رئیس اداره بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی فرمانداری پاکدشت و دبیر ستاد ساخت و سازهای غیرمجاز شهرستان پاکدشت می باشد.

کد مطلب 4416971

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