به گزارش خبرنگار مهر، طی حکمی از سوی محمد حسین مقیمی استاندار تهران، «علیرضارشیدیان» به‌ عنوان بخشدار مرکزی قرچک منصوب شد.

استاندار تهران در حکم علیرضا رشیدیان آورده است: به موجب این حکم و بنا به پیشنهاد فرماندار شهرستان قرچک جنابعالی را به سمت سرپرست معاونت امور فنی و عمرانی فرمانداری قرچک تعیین می‌شوید.

مقیمی در حکم سرپرست بخشدار مرکزی قرچک تاکید کرد: امید است با اتکا به خداوند تبارک و تعالی در جهت هماهنگی امور مربوطه با عنایت به شرح وظایف قانونی با اتخاذ تدابیر شایسته در اعمال سیاست های دولت تدبیر و امید موفق و مؤید باشید.

گفتنی است که علیرضا رشیدیان دارای ارشد حقوق خصوصی از کارمندان رسمی وزارت کشور با سوابقی همچون مسئول امور عمرانی فرمانداری پاکدشت، رئیس اداره بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی فرمانداری پاکدشت و دبیر ستاد ساخت و سازهای غیرمجاز شهرستان پاکدشت می باشد.