به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «سربلند» که به تازگی توسط انتشارات شهید کاظمی به چاپ رسیده، به زودی محور یک مسابقه کتابخوانی با نام این شهید، قرار می‌گیرد.

شرکت در این مسابقه مستلزم پاسخ‌گویی به دو سوال و ارائه یادداشت و دلنوشته است؛ همچنین ارسال صفحه مورد علاقه از کتاب، گرفتن عکس خلاقانه یا ساخت کلیپ و تیزر. همچنین علاقه‌مندان می‌توانند فایل صوتی معرفی هم برای این کتاب ساخته و ارسال کنند.

علاقه‌مندان به شرکت در این مسابقه باید کتاب مورد نظر را از فروشگاه‌های کتاب سراسر کشور یا ارسال نام کتاب به شماره پیامکی ۳۰۰۰۱۴۱۴۴۱ و یا مراجعه به پایگاه اینترنتی http://yon.ir/sarbolaand تهیه کنند.

شرکت‌کنندگان می‌توانند پاسخ‌ها و کد سریال کتاب را به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۱۴۱۴۴۱ ارسال کرده و یا آثار خود را در پیام رسان‌ها به شماره ۰۹۱۹۸۷۶۹۸۰۵ ارسال کنند.



مهلت ارسال آثار به این جایزه از ۲۰ شهریور آغاز شده و تا ۱۰ دی ادامه خواهد داشت. زمان برپایی قرعه‌کشی نیز ۱۹ دی همزمان با شهادت شهید کاظمی خواهد بود.



پس از قرعه‌کشی ۵ نفر از برگزیدگان این پویش به سفر زیارتی سوریه و زیارت حرم مطهر حضرت زینب و حضرت رقیه(سلام الله علیها)اعزام خواهند شد.