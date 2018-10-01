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۹ مهر ۱۳۹۷، ۲۱:۰۶

به دلیل نقض احتمالی تحریم‎‌های ضدایرانی؛

آمادگی بانک انگلیسی برای پرداخت جریمه ۱.۵ میلیارد دلاری به آمریکا

آمادگی بانک انگلیسی برای پرداخت جریمه ۱.۵ میلیارد دلاری به آمریکا

بانک انگلیسی «استاندارد چارترد» اعلام کرد که آماده پرداخت جریمه ۱.۵ میلیارد دلاری به آمریکا به دلیل نقض احتمالی تحریم‎‌های ضدایرانی است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، بانک انگلیسی «استاندارد چارترد» (Standard Chartered) امروز دوشنبه اعلام کرد که برای پرداخت جریمه احتمالی ۱.۵ میلیارد دلاری بابت نقض تحریم‌ های پیشین ایران آمادگی دارد.

به گزارش بلومبرگ، در حالیکه مقامات آمریکا در حال تحقیق پیرامون احتمال نقض تحریم های ایران توسط این بانک به دلیل تحریم های ضدایرانی پس از سال ۲۰۰۷ میلادی هستند؛ این بانک از توقف فعالیت خود با تهران خبر داده است.

بانک مذکور پیشتر ۶۶۷ میلیون دلار در همین باره پرداخت کرده بود.

سخنگوی بانک مذکور در این خصوص اعلام کرد: ما با تحقیقات مذکور به صورت کامل همکاری می کنیم. همچنین به رایزنی خود با مقامات آمریکائی در این راستا ادامه خواهیم داد.

کد مطلب 4418144

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